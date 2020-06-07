أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 7-6-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد،اختتام التداولات على صعود قوي لمؤشراتها تجاوز 4.5% وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وبيعي للعرب.

وصعد المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 4,59 % إلى 11108 نقاط، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 3.09 % إلى 1259 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 3.31 % عند 2028 نقطة.

وصعد “EGX50” بنسبة 3.63 % إلى 1648 نقطة، بينما صعد مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 4.07% عند مستوى 12681 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 1,8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 145 سهما من إجمالي 176 سهمًا متداولة، بينما هبط 13 سهمًا، وبقي 18 دون تغيير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بايونيرز تشترى 10% من الأسهم لدعم السعر فى البورصة

بايونيرز القابضة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بايونيرز القابضة عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة القادمة.

وأضافت الشركة فى إفصاح أن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيا من مواردها .

ومن المقرر أن تقوم شركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الجارى إلى 7 سبتمبر المقبل.

ارتفاع خسائر العز الدخيلة للصلب إلى 4.6 مليار جنيه خلال عام

وأعلنت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية عن تكبدها خسائر بقيمة 4.64 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 647.3 مليون خلال عام 2018.

وكشفت نتائج الشركة المجمعة تراجع مبيعاتها إلى 38.5 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة مع مبيعات بلغت 41.2 مليار خلال 2018.

فيما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 39.3 مليار جنيه خلال العام المذكور مقارنة مع تكلفة بلغت 36.6 مليار خلال العام السابق .

كما أظهرت القوائم المستقلة للشركة تسجيلها خسائر بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة مع صافى ربح قدره 2.5 مليار جنيه خلال عام 2018.

10 محافظ تأمين تبيع حصصها في الزيوت المستخلصة بقيمة 11.2 مليون جنيه

كما أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

وقالت الزيوت المستخلصة فى إفصاح إن خمس محافظ مملوكة لمصر للتأمين باعت آخر ما تبقى لها فى الشركة بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه.

وباعت المحافظ الخمس 5.8 مليون سهم تمثل 3.7% من أسهم الشركة بمتوسط سعر 1.03 جنيه للسهم.

كما قامت خمس محافظ استثمار مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 5 ملايين سهم بقيمة إجمالية 5.2 ملايين جنيه بمتوسط سعر 1.04 جنيه للسهم.

مصر لأسمنت قنا: محافظ تأمين تبيع حصة بقيمة 8.6 مليون جنيه

كما أفصحت شركة مصر لأسمنت قنا عن قيام محفظتي تأمين مملوكتين لشركة مصر للتأمين ببيع جزء من حصتيهما في الشركة بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه تقريبا .

وقالت مصر لأسمنت قنا في إفصاح إن محفظتى التأمين باعت 1.7 مليون سهم بمتوسط سعر قدره 5.02 جنيه للسهم.

وانخفضت نسبة مساهمة هاتين المحفظتين إلى 9.3% من أسهم الشركة بعد العملية مقارنة بنحو 11.7% قب العملية.

ويبلغ رأسمال مصر لأسمنت قنا 720 مليون جنيه موزعا على 72 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيه للسهم.

تارجيت للاستثمار تبيع حصة في “دايس” للملابس بقيمة 18.4 مليون جنيه

كما أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة عن قيام شركة تارجيت للاستثمار العقاري بشراء 11.5 مليون سهم من أسهمها بقيمة إجمالية 18.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت دايس للملابس الجاهزة إن نسبة مساهمة تارجيت للاستثمار العقاري انخفضت إلى 8.1% بعد العملية مقارنة مع نحو 10.3% قبلها.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.6 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.