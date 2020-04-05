أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-4-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز افصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

وهبط EGX30 بنسبة 1.93 % إلى 9272 نقطة، بينما هبطت مؤشر EGX70 بنسبة 0.97 % إلى 986 نقطة ، فى حين هبط«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14 % إلى 1012 نقطة.

كما هبطEGX50 بنسبة 1.55% إلى 1320 نقطة، كما هبط مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.81 % إلى 10784 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 365 مليون جنيهًا تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب ولأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أغلب الأسهم المتداولة ، إذ صعد 37 سهمًا من إجمالى 163 متداولة، بينما هبط 87 فقط، وبقى 39 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : مدينة نصر للإسكان تشترى 4.6 مليون سهم خزينة

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها ،إعلان شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير تنفيذ عملية شراء جديدة على 670 ألف سهم خزينة.

وقالت الشركة إن اجمالى ما تم شرائه حتى الآن ارتفع إلى 4.6 مليون سهم، منذ الإعلان عن خطتها لشراء كمية تصل إلى 28.8 مليون سهم.

ونفذت الشركة خلال الاسبوع الماضى عمليتين بعدد 575 ألف سهم بجلسة الثلاثاء و 340 ألف سهم بجلسة الأحد.

كما نفذت، خلال قبل الأسبوع الماضى، عدة عمليات متتالية على 300 ألف سهم، و350 ألف سهم.

وأفصحت “مدينة نصر للإسكان”، فى 11 مارس الماضي، عن رغبتها فى شراء 28.8 مليون سهم خزينة خلال فترة ثلاثة الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الكمية تمثل 2% من إجمالى عدد الأسهم، وسيبدأ شراؤها اعتبارًا من 17 مارس الماضي ولمدة ثلاثة أشهر.

العربية لإدارة الأصول تقبل عرض بيع قطعة أرض بسعر 50 ألف جنيه للمتر

كما أفصحت شركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن بيع قطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ بسعر 50 ألف جنيه للمتر المربع .

وقالت العربية لإدارة الأصول فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن مجلس الإدارة وافق على السعر المشار إليه باعتباره أعلى سعر فى مزاد الخميس 2 ابريل الجارى.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المشار إليها 1250 متر تقريبا، وتقع بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وتبلغ قيمة العرض الاجمالية 62.5 مليون جنيه تقريبا.

ومن المقرر عقد جميعة عامة لمساهمى الشركة فى أقرب وقت لأخذ موافقتها على البيع والشروع فى اجراءات البيع النهائى.

جى بى أوتو :قادرون على الوفاء بالتزامتنا حتى الآن

وقالت شركة جى بى أوتو غبور لصناعة السيارات إن لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها حتى الآن ردا على تصريحات بوجود أزمة سيولة لدى الشركة.

وأضافت جى بى أوتو فى إفصاح إنها ستتخذ كل التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت الشركة أن فيروس كورونا له تداعيات سلبية لا تقتصر عليها فحسب بل تمتد إلى معظم الشركات التى تعمل فى مصر.

ويأتى هذا الإفصاح من الشركة توضيحا لتصريح د. رؤوف غبور الرئيس التنفيذى للمجموعة منذ أيام فى احدى المداخلات الهاتفية مع قناة القاهرة والناس الفضائية.

وقالت غبور فى المداخلة الهاتفية إن قدرة شركته على التبرع فى الوقت الحالى صعبة خاصة لو دخلت شركته فى أزمة سيولة خلال الفترة القادمة .

وأضاف غبور إن رجال الأعمال المصريين تعرضوا لخسائر ضخمة خلال الفترات الماضية،داعيا إلى ضرورة الموازنة بين ضرورة حفظ الصحة وعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته.

وأعلنت الحكومة المصرية فى مارس الماضى عن حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.