أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم اختتام الجلسة على هبوط جماعى حاد لجميع مؤشراتها بنسب تراوحت بين 4.5% إلى 5.5% تقريبا وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 4.43% إلى 13283 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 4.77% مسجلا 511 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 552 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 5 أسهم فقط من إجمالى 173 متداولة، بينما هبط 150 وبقى 18 دون تغير.

ويأتى هذا الهبوط الحاد تزامنا مع هبوط الأسواق الخليجية على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران بعد مقتل قاسم سليمانى القائد العسكرى الايرانى البارز.

أخبار البورصة المصرية اليوم: طلعت مصطفى تسجل مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه

المهندس هشام طلعت مصطفى

وتضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم عددا من الإفصاحات الصادرة من شركات مدرجة فى مجالات مختلفة ،من أبرزها افصاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة حول نتائج أعمالها خلال العام الماضى وتسجليها مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى إن ما حققته من مبيعات خلال العام الماضى لم يبتعد كثيرا عما حققته خلال عام 2018 الذى سجلت فيه مبيعات بقيمة 21.3 مليار جنيه .

وأشارت المجموعة إلى أن العام الماضى شهد صفقة استحواذ بمبلغ مليار جنيه على أربعة مدارس بمدينتى الرحاب ومدينتى وهو ما يفسر التراجع الطفيف فى اجمالى مبيعات 2019.

كما قامت المجموعة بييع وحدات سكنية (شقق وفيلات) بمبلغ 473 مليون جنيه خلال العام الماضى إضافة إلى مبيعات العضويات الجديدة فى أندية المجموعة بمبلغ 931 مليون جنيه .

تأجيل دعوى قضائية جديدة لمستثمرين متعثرين ضد المصرية للمنتجعات

كما تضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم افصاحامن شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن آخر تطورات نزاعها مع المستثمرين المتعثرين فى المحاكم المصرية.

وأفصحت المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام محكمة جنوب القاهرة، بتأجيل دعوى بعض المستثمرين المتعثرين ضدها إلى جلسة 8 يناير الجارى.

وقالت الشركة إن هذه الدعوى مرفوعة من مستثمرين اثنين هم طارق محمدى ناصف منصور وجيهات عادل سليمان ويطالبان فيها بتثبيت سعر قطعة أرض وحبس أقساطها .

وقضت محكمة جنوب القاهرة فى 25 ديسمبر الماضى برفض دعوى مماثلة رفعها نفس المستثمرين لوجود شرط تحكيم احتجت به المصرية للمنتجعات السياحية.

أخبار البورصة المصرية اليوم: تأجيل دعوى ضد بورتو جروب إلى مارس

كما تضمنت أخبار البورصة المصرية اليوم افصاحا من شركة بورتو جروب حول آخر تطورات الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها فى نزاع بورتو طرسوس.

وأعلنت المجموعة عن تأجيل محكمة استئناف شمال القاهرة الابتدائية، لنظر دعوى موفوعة ضدها من شركة “إنترادوس” السورية إلى جلسة 1 مارس القادم.

وأرسلت مجموعة عامر جروب إفصاحا آخر حول التأجيل إلى البورصة باعتبارها خصما مرتبطا في دعوى شركة إنترادوس السورية.

وأفصحت بورتو جروب فى وقت سابق عن تأجيل دعوتين أخريين من نفس الشركة إلى 12 يناير و30 يناير الجارى.

وتختص تلك الدعاوى ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الجاري.

حجز دعوى فرض الحراسة على مطاحن شمال القاهرة للحكم

الدقيق

كما شهدت الجلسة اعلان شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن حجز محكمة شمال القاهرة دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضدها من قبل شركة الأهلى للاستثمارات للحكم، بجلسة 5 فبراير المقبل.

وقالت مطاحن شمال القاهرة، أن محكمة شمال القاهرة نظرت الدعوى بجلسة اليوم السبت 4 يناير، وقررت تأجليها لجلسة 5 فبراير القادم للحكم.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى 12 سبتمبر 2018 بعدم الاختصاص لنظر دعوى فرض الحراسة المرفوعة ضد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة.

وأجّلت المحكمة، فى وقت سابق، دعوى مماثلة مرفوعة من الأهلى للاستثمارات ضد شركة العامة للصوامع والتخزين

كانت الأهلي للاستثمارات، قد أقامت 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة على 5 شركات مقيدة بالبورصة، تضم العامة للصوامع والتخزين ومطاحن شمال القاهرة ومطاحن مصر الوسطى ومطاحن ومخابز الإسكندرية ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.