أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 31-5-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم، وأبرز إفصاحات الشركات المدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام أول جلسة تداول بعد عيد الفطر المبارك على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10220 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 2.56% إلى 1159 نقطة، فى حين صعد “egx100” بنسبة 2.32% عند 1872 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX50” بنسبة 1.63 % إلى 1515 نقطة، بينما صعد “EGX30 Capped” بنسبة 1.32% عند مستوى 11780 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 613 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 123 سهمًا من إجمالي 176 متداولة، بينما هبط 19 سهمًا، وبقي 34 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم: أرابيا انفستمنتس تشترى 500 ألف سهم خزينة جديد

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها، اعلان شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج عن شراء أسهم خزينة جديدة بعدد 500 ألف سهم خزبنة جديد.

ونفذت أرابيا انفستمنتس خلال الأسابيع الماضية عدة عمليات شراء على أسهم الخزينة.

وأخطرت الشركة إدارة البورصة المصرية فى 3 مارس الماضى برغبتها فى شراء 134.9 مليون سهم خزينة خلال ثلاثة أشهر.

ويمثل عدد أسهم الخزينة المرتقب شراؤها 10% من إجمالى أسهم أرابيا انفستمنتس هولدنج.

العرفة القابضة تقفز بأرباحها السنوية إلى 15.2 مليون دولار

شركة العرفة

وأفصحت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات عن ارتفاع صافي أرباحها إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي 31 يناير 2020، مقارنة بنحو 3.1 مليون دولار خلال 2018.

وكشفت النتائح المرسلة للبورصة تراجع إجمالى المبيعات إلى 225 مليون دولار خلال السنة المالية المشار إليها، مقارنة بنحو 236.5 مليون دولار خلال 2018.

وتتوقع «العرفة القابضة» تأثر نتائج أعمالها خلال العام الحالى، بسبب سياسات الإغلاق التى لجأت إليها أغلب دول العالم فى مواجهة فيروس كورونا.

وتعمل “العرفة القابضة” فى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ولديها سلسلة محلات تجارية واسعة فى المملكة المتحدة كما تعمل فى مصر.

مدينة نصر للإسكان تقفز بأرباحها إلى 378 مليون جنيه في 3 أشهر

شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

كما أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 378.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح 328.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة ارتفاع ايرادات الشركة إلى 914.9 مليون جنيه خلال الربع المشار إليها مقارنة بنحو 634.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت النتائج ارتفاع قيمة التعاقدات والحجوزات على مشروعات الشركة إلى 2.53 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر مقارنة بنحو 1.72 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وفسرت الشركة هذه الطفرة فى التعاقدات بارتفاع الطلب على وحدات مشروع سراى ، وبيع قطعة أرض لإقامة مشروع سكنى بتاج سيتى.

«الشرق الأوسط» للزجاج تلقى زيادة رأس المال لظروف «كورونا»

وأعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج على موافقة مساهميها على إلغاء الزيادة المرتقبة لرأسمالها بسبب ظروف السوق المضطربة وتداعيات فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن الجمعية العامة للمساهممين انعقدت فى 21 مايو الحالى ووافقت على إلغاء زيادة رأس المال.

وأضافت الشركة أن تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التى اتخذت ستؤثر على الشركة وحقوق الملكية بصورة سلبية وستؤدى إلى خسائر.

وكانت الشركة تستعد لزيادة رأس المال من 50 مليون جنيه إلى 83 مليونًا عبر اكتتاب لقدامى المساهمين؛ استنادًا إلى قرار الجمعية العامة فى 7 نوفمبر 2019.

وتقول الشركة إن الظروف الاقتصادية تغيرت الآن، مقارنة بالظروف التى اتخذ فيها قرار الزيادة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذى يضرب كل الأسواق العالمية.

تأجيل نظر دعوى شركة سورية ضد بورتو جروب لتوقف المحاكم

وأفصحت مجموعة بورتو جروب القابضة عن تأجيل محكمة شمال القاهرة، نظر دعوى تعويض رفعتها شركة “إنترادوس” السورية بسبب توقف أعمال المحاكم.

وقالت المجموعة إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 28 مايو والتى تزامنت مع فترة أجازة المحاكم بسبب فيروس كورونا.

وأرسلت المجموعة إفصاحًا مماثلا حول التأجيل إلى البورصة باعتبارها خصمًا مرتبطًا فى دعوى شركة “إنترادوس” السورية.

وتختص تلك الدعاوى ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الماضى.

وقررت وزارة العدل المصرية عودة المحاكم للعمل بشكل جزئى اعتبارا من 30 مايو الجارى بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

«كورونا» يؤجل النطق بالحكم في دعوى ضد بنك قناة السويس للمرة الثالثة

كما أفصح بنك قناة السويس عن تأجيل محكمة القاهرة الاقتصادية النطق بالحكم فى دعوى أحد المساهمين ضده إلى جلسة 23 يونيو المقبل، وذلك للمرة الثالثة بسبب ظروف كورونا.

وقال البنك أن تلك الدعوى كان مقررًا حجزها للحكم بجلسة 28 مايو الحالى، وتقرر تأجيل النطق به بسبب تعليق العمل بالمحاكم خلال الفترة الحالية.

وكان من المقرر النطق بالحكم فى تلك الدعوى بجلسة 24 مارس، وتم تأجيل النطق به إلى 28 أبريل بسبب كورونا ثم إلى 28 مايو لنفس الظروف.