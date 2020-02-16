أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-2-2020

أخبار البورصة المصرية اليوم ، وأبرز افصاحات الشركات اللمدرجة

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد، اختتام جلسة التداول على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات هزيلة لم تتجاوز 323 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.88% مسجلا 13737 نقطة، بينما هبط مؤشر egx70 بنسبة 0.1% إلى 1253 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 323 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 27 سهما من إجمالى 167 متداولة، بينما هبط 100 وبقى 40 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : مصر الجديدة للإسكان تطرح أراضى بمدينة هليوبوليس للبيع

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم ، عدة إفصاحات من شركات مدرجة أبرزها،إفصاح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن طرح أراضى جديد للبيع بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة ومدينة هليوبوليس الجديدة فى مزادات علنية خلال شهر مارس القادم.

وقالت مصر الجديدة للإسكان إنها ستطرح أراضى مخصصة لبناء الفيلات بمنطقة الشيراون بحى مصر الجديدة فى مزاد علنى 4 مارس القادم.

كما ستطرح الشركة أراضى مخصصة للأغراض السكنية والتجارية بمساحات مختلفة بمدينة هليوبوليس الجديدة فى مزاد علنى 5 مارس القادم.

وقالت الشركة إن هذا الطرح يأتى فى إطار الخطة الاستراتيجية المعتمدة فى فبراير 2018 لبيع جزء بسيط من محفظة الأراضى المملوكة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الخطة الاستثمارية.

وتستحوذ مصر الجديدة للإسكان على محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لأسعار السوق بالمناطق المماثلة.

النساجون الشرقيون : فيروس كورونا فرصة لمنافسة الصين فى الأسواق

كما شهدت الجلسة عدة إفصاحات من شركات مدرجة حول حدود تأثر أعمالها بفيروس كورونا ،من بينهم النساجون الشرقيون للسجاد، كابو للملابس ، كيما للصناعات الكيماوية.

وقالت النساجون الشرقيون للسجاد إن انتشار فيروس كورونا الغامض فى الصين لمدة طويلة دون علاج، يمثل فرصة لخلق أسواق تصديرية جديدة باعتبار الصين أحد المنافسين الرئيسين لها فى أسواق السجاد عالميا.

وقالت النساجون إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من ايرادتها .

وأشارت الشركة إلى أن الصين منافسى رئيسى لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوه والغير المنسوج والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات النساجون.

وأضافت الشركة إن نسبة المواد الخام التى تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالى واردات الخام المستوردة مشيرة إلى أنها تبحث حاليا عن موردين آخرين فى الهند وتركيا.

أخبار البورصة المصرية اليوم : كيما لا نصدر إلى الصين ولا نستورد منها

وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما ” إنها لا ترتبط بالأسواق الصينية ولا تتعامل تجاريا معها سواء بالتصدير أو الاستيراد.

جاء ذلك فى رد مرسل من الشركة على استفسار أرسلته إدارة البورصة المصرية لجميع الشركات المدرجة لبيان مدى تأثر أعمالهم بفيروس كورونا الغامض.

كابو للملابس: التعاملات مع الصين محدودة ولن نتأثر بفيروس كورونا

وقالت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو) إنها لن تتأثر بفيروس كورونا بشكل جوهرى نظرا لمحدودية التعامل مع مع الأسواق الصينية .

وأعلنت الصين عن انتشار فيروس كورونا منذ شهر ونصف تقريبا، وبلغ عدد وفياته إلى 1523 شخصا حتى الخميس الماضى بين بلغت الإصابات نحو 66 ألف في الصين.

وانتشر الفيروس في أكثر من 20 بلدا حتى الآن، وأبدى خبراء قلقهم إزاء انتشاره، مع وجود مخاوف من ارتفاع عدد الإصابات بين البشر حول العام.

ولا يصنف فيروس كورونا حتى الآن على أنه وباء عالمي، إلا أن بعض الهيئات الدولية تستعد لاحتمال أن يتحول إلى وباء.

ولجأت منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب مؤشرات انتقال كورونا من شخص إلى آخر خارج الصين، وبسبب ما يمكن أن يحدث في حال انتشر الفيروس في بلاد تعاني من نظام خدمات صحية ضعيف.

معامل سبيد ميديكال تطلق خدمة تحليل فيروس كورونا

كما شهدت الجلسة إعلان شركة سبيد ميديكال للخدمات الطبية عن توفير تحليل فيروس كورونا من خلال معامل التحاليل التابعة فى مصر وذلك قبل انتهاء الشهر الجارى .

وقالت سبيد ميديكال إن معاملها ستكون الأولى التى تقدم هذا التحليل فى مصر . وأضافت إن هذا التحليل سيتم تقديمه عن طريق جهاز ال Gene Expert الأمريكى الموجود فى معاملها منذ عام 2016.

ونوهت الشركة إلى أن هذا الجهاز الأمريكى لا يوجد منه إلا خمسة قطع فقط على مستوى جمهورية مصر العربية.