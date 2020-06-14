أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 14-6-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد اختتام جلسة التداول على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.93% إلى 10831 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 0.03% إلى 1283 نقطة ، كما هبط EGX100 بنسبة 0.35 % عند مستوى 2040 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX50” بنسبة 0.65 % إلى 1625 نقطة، بينما تراجع “EGX30 Capped” بنسبة 1.16 % عند مستوى 12408 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 805 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 53 سهمًا من إجمالى 173، بينما هبط 93 ، وبقى 22 دون تغير.

أخبار البورصة المصرية اليوم : بايونيرز تنفذ عملية شراء لعدد 5.8 مليون سهم خزينة

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة إفصاحات لشركات مدرجة أبرزها إفصاح شركة بايونيرز القابضة عن تنفيذ عملية شراء جديدة لعدد 5.8 مليون سهم فى إطار خطة لشراء كمية خلال ثلاثة أشهر.

وأفصحت بايونيرز، منذ أيام، عن خطة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من رأس المال لدعم سعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة، إن عمليات شراء أسهم الخزينة ستمول ذاتيًّا من مواردها.

وتقوم شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بعمليات التنفيذ خلال الفترة من 7 يونيو الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل.

ارتفاع أرباح «العربية للأسمنت» إلى 16 مليون جنيه خلال 3 أشهر

وأعلنت شركة العربية للأسمنت عن ارتفاع صافى أرباحها إلى 16 مليون جنيه تقريبا خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 5.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة عن تراجع مبيعات الشركة إلى 702.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 827.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما انخفضت تكلفة المبيعات إلى 655.7 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكلفة بلغت 782.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم ارتفاعا فى الأرباح أيضا بلغ 16.2 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بنحو 4.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

عامر جروب تتحول للربحية بقيمة 10.6 مليون جنيه في الربع الأول من 2020

عامر-جروب22

كما أفصحت

أظهرت نتائج مجموعة عامر جروب القابضة عن تحولها للربح بقيمة 10.6 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع المنتهى مارس الماضى، مقارنة بخسارة قدرها 4.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة عن تراجع مبيعات الشركة إلى 303 ملايين جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 383.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما انخفضت تكلفة المبيعات إلى 165.7 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكلفة بلغت 241 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت القوائم المستقلة تحول الشركة الأم للخسارة بقيمة 8.4 مليون جنيه خلال الربع مقارنة بصافى أرباح قدرها 72.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

ليفت سلاب مصر تحصل على موافقة الرقابة لنشر اكتتاب زيادة رأس المال

ليفت-سلاب-مصر

كذلك أفصحت شركة ليفت سلاب مصر عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأسمالها المصدر إلى 140 مليون جنيه.

ومن المقرر زيادة رأس المال بقيمة 84 مليون جنيه تقريبا عبر إصدار 67.8 مليون سهم تتاح للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 1.24 جنيه للسهم إضافة إلى 3 قروش مصاريف إصدار.

وقالت إدارة البورصة اليوم الأحد إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 2 يوليو القادم.

ومن المقرر ارتفاع رأس مال ليفت سلاب مصر بعد الاكتتاب من 56 مليون جنيه حاليا إلى 140.31 مليون جنيه بعد العملية.