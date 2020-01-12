أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 12-1-2020

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد ، اختتام جلسة التداولات على صعود طفيف لمؤشراتها بدفع مشتريات المصريين والعرب، وقيم تداولات ضعيفة.

وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية egx30 بنسبة 0.53% مسجلا 13802 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% إلى 526 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 424 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتدوالة، فصعد 90 من إجمالى 164 متداولة، بينما هبط 32 سهما وبقى 42 دون تغير.

ويتوقع محللون فنيون اتجاها صعوديا للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ما يمكنها من استرداد جزء من خسائر الأسبوع الماضى التى تكبدتها على خلفية التوترات السياسية والعسكرية بمنطقة الشرق الأوسط.

ونصحت “نعيم القابضة” المتعاملين في مذكرة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها بالانتقائية، وأوصت بشراء سهم “الحديد والصلب المصرية”، موضحةً أنه تمكن من الارتداد لأعلى من مستوى دعم 1.90 جنيه.

أخبار البورصة المصرية اليوم : البنك التجارى الدولى يتقدم بملف زيادة رأس المال إلى 14.7 مليار جنيه

وشهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، عدة افصاحات من شركات مدرجة أبرزها ، تقدم البنك التجارى الدولى إلى الرقابة المالية بملف زيادة رأس المال المصدر من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه.

وقال البنك التجارى إن هذه الزياة تبلغ قيمتها 85.9 مليون جنيه تمثل الشريحة الحادية عشر من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.

ووافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى فى 5 يناير الجارى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.6 مليار جنيه إلى 14.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 85.9 مليون جنيه تقريبا.

«ماريدايف» تتكبد خسائر مجمعة بقيمة 22 مليون دولار بسبب فنزويلا

كما شهدت الجلسة، افصاحا من شركة ماريدايف للخدمات الملاحية والبترولية حول نتائج أعمالها المجمعة خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى وأسباب تحولها للخسارة.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ماريدايف تحولها للخسارة بقيمة 22.2 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر 2019 مقارنة بأرباح بلغت 18.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.

كما كشفت نتائج الشركة تراجع الايرادت إلى 105.5 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها مقارنة بايرادات بلغت 156.3 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من 2018.

وقالت ماريدايف إن السبب الرئيسى فى انخفاض الايرادت والتحول للخسارة يرجع إلى توقف تنفيذ بعض عقود الشركة على خليفة العقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزويلية إضافة إلى تأخر تنفيذ بعض العقود الموقعة ضمن قطاع الإنشاءات البحرية إلى نهاية الربع الثالث.

أخبار البورصة المصرية اليوم : العز للسيراميك تنفي وجود أحداث وراء ارتفاع سعر السهم

كما شهدت الجلسة، افصاحا من شركة العز للسيراميك والبورسيلن ” الجوهرة ” ينفى وجود أحداث جوهرية غير معلنة أثرت على سعر السهم خلال الفترة الماضية.

وصعد سهم العز للسيراميك والبورسلين بنسبة 3.78% خلال جلسة الاحد ليصل إلى 25.8 جنيه للسهم .

سبيد ميديكال تستهدف زيادة معامل التحاليل إلى 105 فرع خلال 2020

معمل تحاليل

كما شهدت الجلسة، افصاحا من شركة سبيد ميديكال حول خطتها لاستخدام متحصلات زيادة رأسمال المصدر من 52 مليون جنيه إلى 104 مليون جنيه.

وقالت سبيد ميديكال إنها تستهدف إنها أعمال مستشفى سبيد بطريقة الاسماعيلية الصحراوى وزيادة عدد المعامل والتحاليل إلى 105 فرع خلال العام الجارى 2020 .

وأضافت الشركة إنها تستهدف أيضا زيادة مراكز العيادات التخصصية إلى مركزين وكذلك الانتقال إلى جداول البورصة الرئيسية.

عامر جروب تنفى دراستها لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

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وشهدت الجلسة اصدار مجموعة عامر جروب القابضة نفيا لبعض الأخبار المتداولة حول دراستها اصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعات الشركة العقارية.

ولجأت عدة شركات مدرجة فى البورصة المصرية فى قطاعات الإنشاء والتعمير والسيارات والخدمات المالية إلى اصدار سندات توريق بمبالغ مختلفة خلال العام الماضى .

وتضم تلك الشركات، بالم هيز ، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، جى بى اوتو للسيارات،رواج للسيارات.

مساهم يرفع حصته فى الفنار للمقاولات بشراء 18 ألف سهم

كذلك شهدت الجلسة ،إفصاحا من شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات حول قيام المساهم طارق السيد محمد المرسى شعير بشراء عدد 18.7 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة اجمالية 24 ألف جنيه تقريبا.

وقالت الفنار للمقاولات إن نسبة مساهمة العميل المشار إليها ارتفعت بعد العملية إلى 10% تقريبا من أسهم الشركة مقارنة بنحو 9.75 % قبل العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.3 جنيه ، وتم تنفيذها بواسطة شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال “الشركة” 8 مليون جنيه، موزعاً على عدد 8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 1 جنيه. وتعمل “الشركة” في مجال المقاولات العمومية، والإنشاءات، والتجارة، والاستيراد، والتصدير.