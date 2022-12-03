أحياه العسيلي.. جامعة مصر للمعلوماتية تنظم حفل الترحيب السنوي بطلابها

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، حفل الترحيب السنوي بطلابها والذي أحياه كل من الفنان محمود العسيلي و DG ديسكو مصر والوايلي، في مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الجمعة، وشهد الحفل إقبالا جماهيريًا كبيرًا، وعبر العسيلي عن سعادته بالتواجد في جامعة مصر للمعلوماتية، ورحب بالحضور.

وأشعل “العسيلي” بعدد من أغانيه المشهورة الحفل الذي شاركه فيه كل من DG ديسكو مصر والوايلي وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغامهم.

واحتفلت الجامعة بطلابها والدفعة الجديدة لطلاب العام الدراسي الجاري، وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والدكتورة أماني حسن مسئول التطوير، والدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم، بالإضافة للحضور الكثيف للطلاب وأسرهم.

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الشكر لفريق الجامعة لدورهم في تنظيم الحفل والمساهمة في ظهوره بشكل لائق، وكانت التجهيزات على أعلى مستوى من حيث تصميم المسرح الضخم والإضاءة المبهرة وكذلك الحرفية في التعامل مع جميع الحضور.

والتقطت دكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بعض الصور مع الطلبة أثناء الحفل، الذي شهد الحفل تأمين مكثف من قبل قوات الأمن.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وهندسة الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.