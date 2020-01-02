أحياء محافظة القاهرة تواصل مصادرة السيارات القديمة بالشوارع (صور)

تواصل أحياء محافظة القاهرة على مدار يومين مصادرة السيارات القديمة المهملة والمتروكة فى شوارع نطاق كل حي تنفيذ لتكليفات محافظ القاهرة لرؤساء 38 حي بالمحافظة بسرعة تجميعها، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة.

وقام العميد هاني رضا، رئيس حى الوايلي بمتابعة أعمال رفع السيارات المتهالكة المتروكة بشارع العباسية وشارع سعيد وشارع قنطرة غمرة وشارع طور سيناء.

كما قام الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، بشن حملة داخل نطاق الحي، وتم رفع السيارات المتروكة والمهملة، وتم رفع ثلاث سيارات بشارع مجلس الأمة.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال قد قرر تكليف رؤساء 38 حي بنطاق محافظة الجيزة، بسرعة إزالة كافة العربات المهملة والمتروكة بالشوارع داخل نطاق كل حي، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة وشرطة المرافق، بحسب بيان للمحافظة الثلاثاء الماضي.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه لن يتم تسليم تلك السيارات لمالكها قبل سداد الغرامة المقررة لتلك المخالفة، والتشديد على رؤساء الأحياء بتقديم أوراق ثبوت ملكية السيارة قبل استلامها والتعهد بعدم تركها فى الشارع.

المحافظ: بيع السيارات مجهولة الملكية فى مزاد علني

وأوضح محافظ القاهرة أنه في حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها، واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.