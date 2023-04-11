أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها على الأسواق لضبط الأسعار

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا طرح السلع التي يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التي تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شارع صفر ، المسافر خانة ، البحرية، الحجاري، النصر ، ميدان التحرير، عرابي، وطريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا متنوعا و19 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 26 ألف جنيه والتحفظ على 117 حالة إشغال متنوع.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع استهدفت الحملة منطقة مينا البصل شوارع الأمان ، قرة العين ، ام السلطان ، المكس وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 28 محضرا متنوعا و 6 إنذارات والتحفظ علي 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتأكد من الالتزام بالأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت الحملة ش 52 طوسون ومتفرعاته وأسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة.