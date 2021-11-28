الإسكندرية

أحياء الإسكندرية تواصل تطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة وإعادة الرونق الحضاري

تحت شعار "عروس البحر من تاني"
مها يونس 2:46 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 2:46 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تابع رؤساء الأحياء في الإسكندرية أعمال تجميل الحدائق بالشوارع والميادين وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي وذلك تنفيذا لمبادرة “عروس البحر من تاني” واتساقًـا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.. في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ الإسكندرية لإعادة الرونق الحضاري للمدينة تحت شعار “عروس البحر من تاني”.

وفي هذا الصدد ، تابع السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال التطوير ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي واستكمال أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة بشارع الميناء بالبيطاش وأمام ميناء الدخيلة، وحديقة المقابر بالبيطاش وحديقة موزع الدواجن، وأمام البيطاش الرئيسي وأمام جامع الحديد والصلب، والعمل علي زيادة الإنتاج بمشتل المكس، وكذلك استكمال أعمال تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى من بعد الاورمان .

اقرأ أيضا  طلب إحاطة حول مدى جاهزية الإسكندرية لنوة المكنسة (مستند)

وفي حي العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال النظافة بصينية الهوارية حفاظا على المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها والظهور بالمظهر اللائق .

وواصل حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ جهوده للارتقاء بمستوى التشجير، والمظهر الحضاري والجمالي للحدائق في الشوارع والميادين بنطاق الحي، كما واصل الحي صيانة وتأمين أعمدة الكهرباء وشبكات الإضاءة بشارع أبي الدرداء .

اقرأ أيضا  وفد صومالي بمركز التدريب الإقليمي لوزارة الري ينهي زيارة لمطروح

وواصل حي وسط برئاسة رجب النقيدي جهود رفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بقرى ابيس الثمانيات، وإنارة الأجزاء المطفأة بمحور المحمودية، وإصلاح الأعطال بنطاق مدرسة محمد علي الصناعية بالشاطبي وإنارة شارعي رياض باشا وقناة السويس .

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصطفي كامل، ومنطقة طوسون، وذلك في ضوء استهداف إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة مرفق الإنارة .

اقرأ أيضا  جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً

جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

مها يونس 2:28 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية يوجه بشن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المطاعم والمنشآت التجارية

مها يونس 2:22 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

محافظ الإسكندرية : إخلاء شاطئ السرايا العام من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

مها يونس 2:02 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

الموانئ المصرية تستقبل 585.7 ألف طن من الصب الجاف الأسبوع الماضي

السيد فؤاد 12:40 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

عمومية «العامرية للصناعات الدوائية» تناقش اليوم تقسيمها إلى شركتين

السيد فؤاد 11:35 ص, الأحد, 28 نوفمبر 21

«الجمارك» تستهدف التخلص من 331 حاوية بضائع مهملة بميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 4:27 م, السبت, 27 نوفمبر 21