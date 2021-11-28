أحياء الإسكندرية تواصل تطوير الحدائق ورفع كفاءة الإضاءة وإعادة الرونق الحضاري

تابع رؤساء الأحياء في الإسكندرية أعمال تجميل الحدائق بالشوارع والميادين وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي وذلك تنفيذا لمبادرة “عروس البحر من تاني” واتساقًـا مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.. في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ الإسكندرية لإعادة الرونق الحضاري للمدينة تحت شعار “عروس البحر من تاني”.

وفي هذا الصدد ، تابع السيد موسي رئيس حي العجمي أعمال التطوير ورفع كفاءة الحدائق بنطاق الحي واستكمال أعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة بشارع الميناء بالبيطاش وأمام ميناء الدخيلة، وحديقة المقابر بالبيطاش وحديقة موزع الدواجن، وأمام البيطاش الرئيسي وأمام جامع الحديد والصلب، والعمل علي زيادة الإنتاج بمشتل المكس، وكذلك استكمال أعمال تبليط النخيل بالجزيرة الوسطى من بعد الاورمان .

وفي حي العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال النظافة بصينية الهوارية حفاظا على المسطحات الخضراء ورفع كفاءتها والظهور بالمظهر اللائق .

وواصل حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ جهوده للارتقاء بمستوى التشجير، والمظهر الحضاري والجمالي للحدائق في الشوارع والميادين بنطاق الحي، كما واصل الحي صيانة وتأمين أعمدة الكهرباء وشبكات الإضاءة بشارع أبي الدرداء .

وواصل حي وسط برئاسة رجب النقيدي جهود رفع كفاءة الإضاءة العامة وصيانة أعمدة الإضاءة العامة بقرى ابيس الثمانيات، وإنارة الأجزاء المطفأة بمحور المحمودية، وإصلاح الأعطال بنطاق مدرسة محمد علي الصناعية بالشاطبي وإنارة شارعي رياض باشا وقناة السويس .

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مصطفي كامل، ومنطقة طوسون، وذلك في ضوء استهداف إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة مرفق الإنارة .