الإسكندرية

أحياء الإسكندرية تكثف الحملات الدعائية للتوعية بحملة شلل الأطفال

تزامنا مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
مها يونس 6:09 م, السبت, 18 ديسمبر 21 6:09 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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تزامنا مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية.

وفي هذا الصدد؛ كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين تحت شعار “مصر خالية من مرض شلل الأطفال”، حيث تم وضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات كالأسواق والمولات وغيرها.

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وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي تذليل كافة التحديات التي تواجه فرق العمل وتوفير الدعاية اللازمة وفقاً لخطة المحافظة لتحقيق المستهدف بنطاق حي العجمى، حيث وجه بتشيكل فريق عمل من إدارة الخدمات بالحى لتوفير الدعم اللازم أولاً بأول.

وتابع اللواء أشرف بهجت رئيس حى العامرية ثان حملات التوعية بمرض شلل الأطفال وتوفير الدعاية الكافية للحملة حيث انطلقت حملة الدعاية إلى قرية عرابى والجزائر والناصرية القديمه والكينج الجديد ومنطقة السجاد والسفن والكابلات.

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وقام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان بمتابعة استعدادات انطلاق الحملة، وكذلك حملات التوعية بالمساجد والكنائس وجميع أماكن التجمعات بنطاق الحي.

وفي حي الجمرك وتحت إشراف اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، كثفت الإدارات المعنية الحملات التوعوية في الشوارع والميادين بمرض شلل الأطفال ، ومواعيد بدء تلقي التطعيمات.

وأشرف اللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان على توعية المواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والاعلان، وكذلك وضع ملصقات للحملة.

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كما تابع اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الاطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقله من خلال البنارات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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