أحياء الإسكندرية ترفع كفاءة مرفق الإضاءة استعدادا لعيد الفطر

في ظل تكليفات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف لأحياء المحافظة بضرورة تكثبف أعمال رفع كفاءة مرفق الإضاءة لإستقبال عيد الفطر المبارك، قام رجال إدارة الكهرباء بحي المنتزه ثان بطلاء ١١ عامود إنارة وتركيب ١٠كشاف ليد جديد فضلا عن تركيب ٢ مجموعة صوديوم جديدة وتركيب ١٠٠م كابل ترموبلاستيك بشارع ملك حفني السياحي.

ووفقاً لبيان أصدرته الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه ، تم إصلاح أعطال الكابلات الأرضية داخل غرف التفتيش الكهربائية الأرضية وصيانة وعزل الكابلات وصيانة وإنارة ٢٢ عامود ليد و ٥عامود صوديوم وعامود زخرفى زوجى صوديوم بشارع ملك حفنى السياحى من مزلقان المعمورة الشاطئ إلى محطة قطار الإصلاح.

كماتم إصلاح عطل داخل بورن الإضاءة وصيانة الكابلات الأرضية، مما أدى إلى إنارة ١٦عامود ليد بمدخل طريق الإصلاح الملاحة .

وتم إصلاح الشبكة الهوائية وصيانة وعزل الشبكة وإصلاح أعطال الكابلات الأرضية، مما أدى إلى إنارة ٩ عامود ليد بشارع بورسعيد بدءا من أمام مركز شباب المعمورة وصولا إلى صيدلية العائلات بالمعمورة بحرى ، ولازالت المتابعة جارية بنطاق الحي.

وعلى صعيد ذات صلة ، وجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، إدارة الكهرباء بالحي لمواصلة أعمال رفع كفاءة الإضاءة وصيانة وإصلاح أعمدة وكشافات الإنارة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل مشكلات الإضاءة ، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتفعيل خطة ترشيد الكهرباء والحفاظ عليها بنطاق المحافظة .

وقامت ادارة الكهرباء بإستكمال أعمال دهان الأعمدة الزخرفية الزهر علي طريق الجيش بالجزيرة الوسطي ، وإنارة ٤ أعمدة بمزلقان المطار ، ونقل كشاف ليد تالف من عامود لايوجد عليه تيار وتركيبه علي مزلقان المطار ، وترشيد ٢ فاذة من ٦ أبران بطريق الكورنيش ، وانارة ١ كشاف بشارع ٣١٤ سموحة ، وترشيد ٢ فاذة مفتاح نزلة ابوسعده طريق المحمودية ، ورفع الاجزاء المتدلية من النجف الزخرفي بمزلقان المطار وتم تركيب عاكس ايل للسقوط من النجفة