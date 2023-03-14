أحياء الإسكندرية تتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ (صور)

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وتابع اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب أعمال شفط ورفع تجمعات مياه الأمطار بشارع أنور السادات، وامتداد شارع جمال عبد الناصر ببرج العرب القديم وقرية بيهج، وعدد من مناطق التجمعات بنطاق المركز.

كما تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تابع السيد موسى رئيس حي العامرية أول أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع مخزن الزيت والوكالة، والخاصة الملكية، وشارع قرية الأطفال وشارع البنك.

وفي حي غرب، قامت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، بمتابعة أعمال رفع تجمعات المياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم كسح تجمعات المياه من شارع الطنبوري من المحمودية.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حى العجمي تداعيات موجة الطقس السيئ والانتشار الميداني والتمركز بالنقاط الحرجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وتم التعامل الفوري مع عدد من النقاط التي شهدت تجمعات خفيفة بنطاق الحي.

كما تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، مع جميع الجهات المعنية تداعيات موجة الطقس السيئ، وأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

كما أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.