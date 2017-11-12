أحمد يونس: صدور الجزء الثالث لرواية نادر فودة قريبًا

أحمد حمدي أعلن الإذاعى أحمد يونس، مقدم برنامج "كلام معلمين" على إذاعة 9090، عن قرب صدور الجزء الثالث من روايته "نادر فودة"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقده فى يناير المقبل، واعدًا جمهوره من المستمعين والقراء بالمزيد من المفاجآت.…

أحمد حمدي

أعلن الإذاعى أحمد يونس، مقدم برنامج “كلام معلمين” على إذاعة 9090، عن قرب صدور الجزء الثالث من روايته “نادر فودة”، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقده فى يناير المقبل، واعدًا جمهوره من المستمعين والقراء بالمزيد من المفاجآت.

وفى نفس السياق، ختم “يونس” الجولات الخاصة بتوقيع روايته الثانية (نادر فوده 2 – كساب) بحفل توقيع في مكتبة ألف شبين الكوم بالمنوفية، خاصة بعد أن شهدت الرواية مبيعات تجاوزت 35 ألف نسخه حتى الآن، رغم صدورها منذ ما يقرب من شهرين.

وشارك يونس، مؤخرًا، بروايته في عدة معارض دولية مختلفة منها “معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض الكويت، معرض فرانكفورت”، ومن المنتظر مشاركته “بمعرض الرياض الدولي”، الذى سيقام نهاية العام الجارى.