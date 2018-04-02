أحمد يوسف رئيسا للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

دعاء محمودأصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم قرارا بتكليف السيد أحمد يوسف بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.يمتلك أحمد يوسف خبرة أكثر من ١٦ عاما في العمل في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص للعلامات التجارية العالمية، والشركات الأجنبية متعددة

دعاء محمود

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم قرارا بتكليف السيد أحمد يوسف بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

يمتلك أحمد يوسف خبرة أكثر من ١٦ عاما في العمل في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص للعلامات التجارية العالمية، والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، كما قام بقيادة وإدارة فرق العمل والمشاريع وتخطيط وإدارة العلامات والحملات التجارية، وعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية والترويجية، وكذلك تطوير وإدارة وتحديث المنتجات، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية و ماجستير في ادارة الاعمال، بالإضافة الى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنشئت بالقرار الجمهوري ١٣٤ لسنة ٨١ بهدف تنشيط السياحة والترويج لجمهورية مصر العربية، ورفع معدلات النمو في الحركة السياحية الدولية الى مصر.

