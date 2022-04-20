أحمد يسرى الشريك والمؤسس لـ«المال»: «رابت» تُخطط للتوسع الخارجى خلال 2022.. وتُخصص 60 مليون دولار استثمارات للسوق السعودية

تُخطط شركة “رابت للتجارة الإلكترونية فائقة السرعة” للتوسع الخارجى خلال العام الحالى 2022، وذلك فى إطار سعيها لزيادة حجم أعمالها.

وبدأت الشركة أولى خطواتها للتواجد الخارجى مع بداية العام الحالى، بمساعٍ استثمارية فى السعودية، عبر تخصيص حوالى 60 مليون دولار، وذلك عقب حصولها على رخصة ريادة الأعمال هناك.

حاورت «المال»، أحمد يسرى، الشريك المؤسس، المدير التنفيذى بشركة “رابت للتجارة الإلكترونية”، للحديث حول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، وما تم إنجازه منذ فترة التأسيس.

وبدأ حديثه عن رحلة تأسيس الشركة، موضحًا أنها تأسست حديثًا خلال يونيو لعام 2021، على يد 4 شركاء، هو و3 آخرين، وهم وليد شبانة، وإسماعيل حافظ، وطارق الجريسى، وتعمل على توصيل كل احتياجات العملاء من خلال مخازن خاصة بها تضم شريحة كبيرة من السلع مختلفة الأنواع.

وفسر طبيعة عمل الشركة، موضحًا أنها تعمل بمجال التوصيل، ولكن بشكل مختلف عن السائد فى السوق، موضحًا أن “رابت” تمتلك مجموعة كبيرة من المخازن الخاصة بها بعدة مناطق على صعيد القاهرة.

وتابع أن “رابت” تقوم بتوفير أكثر من 3000 سلعة فى تلك المخازن متنوعة، ما بين الغذائى والإلكترونى وغيرها، ومن خلال الأبليكيشن الخاص بالشركة يقوم العميل بالتصفح وطلب المنتجات التى يرغبها ويتم توصيلها له فى مدة لا تزيد على 20 دقيقة.

ولفت إلى أن الشركة أتمت مؤخرًا جولة ما قبل التأسيس، والتى تُعد الأولى لها، وتم من خلالها جمع حوالى 11 مليون دولار.

وكشف أن هذه الجولة ساهم بها مجموعة كبيرة من المستثمرين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان من أبرزهم Foundation Ventures و Raed Ventures وFounders Capital و Capital Good water وGlobalMSA Capital.

وأضاف “يسري” أن هذه الحصيلة تم استغلالها بالكامل، إذ تم توجيهها نحو بناء البنية التحتية واللوجيستية والتكنولوجية للشركة، ما بين تجهيز المخازن الخاصة بها، والمنصات التكنولوجية المتمثلة فى تطبيق العملاء، ومنصة التجار، ومنصة اللوجيستيات المسئولة عن عملية متابعة عملية التوصيل للعملاء.

250 ألف عدد عملاء التطبيق حاليًا بتوصيل حوالى مليون منتج.. وخدمة 8 مناطق بالقاهرة الكبرى

وأشار إلى أنه منذ تأسيس الشركة وحتى الوقت الراهن، فقد تمكنت «رابت» من خلال التطبيق الخاص بها، من التعامل مع حوالى 250 ألف عميل، كما تمكنت الشركة من تحقيق هامش ربح على كل طلب أتمته خلال تلك الفترة.

وتابع أن الشركة تأسست خلال يونيو للعام الماضى، وبدأت عملها الفعلى خلال أكتوبر من العام ذاته، موضحًا أنه منذ أكتوبر الماضى وحتى الوقت الراهن، فقد تمكنت “رابت” من توصيل أكثر من مليون منتج لعملائها.

اتفاقيات مع حوالى 250 شركة بجميع المجالات الاستهلاكية.. وتوفير ما يقرب من 3 آلاف سلعة

وقال إنه منذ بدء نشاط “رابت” وحتى الوقت الحالى، فقد تعاقدت مع نحو 250 شركة بكل المجالات الاستهلاكية، وتوفر ما يقر من 3 آلاف سلعة متنوعة بالمخازن الخاصة بالشركة.

وأوضح أنه على رأس تلك التعاقدات تأتى شركة بيبسيكو مصر، وجهينة للصناعات الغذائية، وحلوانى، والعبد، وجونسون آند جونسون، وهنكل، وغيرها، إضافة إلى العديد من صغار الموردين المحليين.

وعلى صعيد خطة العام الحالى، قال إن الشركة تُخطط للتوسع الخارجى خلال العام الحالى 2022، وهذا بخلاف توسعات السوق المحلية.

وقال إن “رابت” بدأت بالفعل مع بداية العام الحالى أولى خطواتها للتوسع الخارجى، على أن يتم البدء بدولة السعودية، وخصصت لتوسعاتها هناك حوالى 60 مليون دولار، سيتم تدبيرها من عوائد الشركة خلال الوقت الراهن وبعض جولات التمويل.

وأشار “يسري” إلى أن الشركة حصلت بالفعل على رخصة ريادة الأعمال فى السوق هناك مؤخرًا.

وأضاف أن اختيار السوق السعودية كمرحلة أولى للتوسع الخارجى جاء بدافع من رؤيتها له بأن السوق هناك واحدة من كبرى الأسواق التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط وأفريقيا على الإطلاق.

وقال إن “رابت” ستتواجد بالسوق السعودية بتقديم نفس خدماتها، موضحًا أنها تبحث فى الوقت الحالى مزيدا من التعاقدات وأختيار أفضل الأماكن لإنشاء المخازن الخاصة بها.

وأوضح أن “رابت” تتطلع لتقديم خدمتها “التوصيل خلال 20 دقيقة” من طلب الأوردر عبر الإبليكيشن الخاصة بها، إلى حوالى 17 مليون عميل بالمدن السعودية، عقب التواجد الفعلى فى السوق هناك.

أما على صعيد خطة الشركة للسوق المحلية، فلفت إلى أن الشركة تُخطط لزيادة حجم التعاقدات مع المنتجين وزياجة المتعاملين للتطبيق الخاص بها، هذا إلى جانب السعى لافتتاح مزيد من المخازن الخاصة بها باستهداف مناطق جديدة.

وأوضح أن “رابت” تخدم حاليًا حوالى 8 مناطق حول القاهرة الكبرى، وهى المهندسين والدقى، الزمالك، المعادى، مدينة نصر، مصر الجديدة، الهرم، التجمع الخامس والشيخ زايد.

وأشار إلى أن “رابت” تسعى للاستمرار فى التوسع لتغطية المزيد من المناطق التى تتوقع تركز الطلب بها، وربما التوجه للتوسع بالتواجد فى مدن أخرى خلال العام المقبل.

فيما يتعلق بخطة الشركة الثلاثية خلال الـ3 سنوات المقبلة، قال إن “رابت” تُخطط لإجراء مزيد من عمليات التمويل بقيمة مستهدفة تصل إلى 200 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة قد تتجه فى إطار زيادة حجم أعمالها بفتح الباب لجذب رؤوس أموال جديدة للشركة بدخول مستثمرين جُدد بهيكل ملكيتها.

وقال إن “رابت” تستهدف خدمة أكثر من 5 ملايين أسرة حول المنطقة خلال الـ3 سنوات المقبلة، إلى جانب توسيع سلعة المنتجات التى تقدمها للعملاء لتصل إلى 4 آلاف عميل.

ولفت إلى أن الشركة أطلقت برنامجًا خاصًا بشهر رمضان الحالى من خلال عدة تعاقدات، بتوفير الممنتجات الرمضانية، إضافة إلى الحلويات الشرقية وكعك العيد من خلال شراكة مع حلوانى فوالا والعبد، ومأكولات السحور .

ولفت إلى أن “رابت” قامت بتخصيص قسم خاص من التطبيق لمنتجات السحور، من خلال شراكات عُقدت بالفعل مع صغار الموردين والمطاعم مثل مطعم عم بشندى لتقديم وجبات الفول والفلافل.

وأخيرًا وفيما يتعلق بتأثير أزمة “كورونا” على إطلاق الشركة للتطبيق الخاص بها، قال “يسرى” إن نشاط التجارة الإلكترونية نما بشكل كبير خلال تلك الفترة، وبالتالى كانت دافع لإطلاق “رابت”.

وأشار إلى أن التجارة الالكترونية كانت قد رأت نمواً غير مسبوق خلال جائحة كورونا، حيث زادت بنسبة %79 فى مصر، و%29 عالميًا خلال 2021، مدعومة بتطور البنية التحتية الرقمية من خدمات الانترنت والمدفوعات وكلها من أولويات استراتيجية مصر 2030.

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