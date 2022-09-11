أحمد يحيي: «اتصالات» انتهت من اختبارات تشغيل شرائح esim.. وتنتظر قرار تنظيم الاتصالات

قال أحمد يحيي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات &e، إن شركته أجرت جميع الاختبارات الفنية الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة esim على شبكاتها وتنتظر قرار جهاز تنظيم الاتصالات لإتاحة الخدمة للعملاء.

وأوضح يحيي أن شركة اتصالات تعمل حاليا للانتقال إلى شركة تكنولوجيا بدلا من مجرد مقدم خدمة محمول في إطار استراتيجية المجموعة الإماراتية بعد تغيير علامتها التجارية من اتصالات الإمارات إلي &e تندرج تحت مظلتها 4 كيانات أخرى أحدهما مسئول عن خدمة عملاء الأفراد والشركات في الأفراد تحت اسم اتصالات من & e.

وأضاف أن الكيان الثاني هو & e لحلول الشركات للاستثمار في حلول قطاع التكنولوجيا ، بالإضافة إلي كيان ثالث تحت اسم& e لايف يتولي تطوير حلول التكنولوجيا المالية والتطبيقات الترفيهية والتي طرحت مؤخرا خدمة ماني & e ، إلي جانب شركة &e كابيتال والذي يدير ملف الاستثمارات للمجموعة ومنها الاستثمار بحصة أقلية في مجموعة فودافون عالمية .

علي صعيد آخر ، علق قائلا : لم نتخذ أي قرار حتي الآن بزيادة سعر الخدمة المقدمة للعملاء إلا أن جميع المشغلين في مصر يعانون من زيادة أسعار التشغيل بنسبة تصل إلي 25%