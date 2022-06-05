«أحمد هيكل» يحدد روشتة النجاة من الأزمة الحالية ويؤكد: شركاتنا متأثرة إيجاباً

كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية، عن أبرز خطوات مواجهة التداعيات والاضطرابات الجيوسياسية على الاقتصاد المصرى التى اجملها فى الإنتاج الجيد والتصدير لكل القطاعات، بدءًا من تصدير العمالة الماهرة، التى قد تجلب أكبر عائد من النقد الأجنبى بالفترة الراهنة، إضافة إلى الإنتاج الزراعى والصناعى والرياضى والسينمائى.

وأضاف «هيكل» فى تصريح لـ«المال» -على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية- أن شركة القلعة تخطط للتوسع فى الشركات الموجودة حاليًا تحت مظلتها فى 9 قطاعات، خاصة قطاع الطاقة والمواد الغذائية، مع عدم اقتحام قطاعات جديدة.

وأوضح “هيكل” أن الشركة لديها 6 مشروعات فى الطاقة الشمسية تعمل عليها حاليًا، موزعة فى بنبان، ومحطة جديدة فى شرم الشيخ، وأخرى فى إحدى شركات التعدين، وواحدة بمزارع دينا، فى إطار توجيه الاستثمارات إلى الطاقة المتجددة.

وتابع: أن «القلعة» تعمل على تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر بمجموعة كبيرة من قرى الساحل الشمالى، ضمن مخطط التوسع فى تنفيذ المشروعات التنموية والمستدامة، مؤكدًا أن الشركات التابعة متأثرة بشكل إيجابى بدرجة معقولة رغم الأحداث الجارية .

وعلى مستوى قطاع الأغذية، أكد أنه جارٍ العمل على زيادة المساحة المزروعة من محاصيل القمح، والتعاقد على استيراد 8 آلاف بقرة حلوب قريبًا لزيادة حجم الإنتاجية للألبان لدى مزارع دينا، متابعًا أن المجموعة تتوسع بشكل مستمر بكل قطاعاتها الإنتاجية.

وأكد “هيكل” أنه متفائل جدًا بوضع الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر جادة فى التوسع بالقطاعات الإنتاجية ومنح الفرصة للقطاع الخاص بوتيرة أسرع، مضيفًا أن الحكومة المصرية جادة فى تشجيعها للقطاع الخاص، ونحن نلمس ذلك فى التعاملات اليومية معها، وينقص ذلك أن تكون عملية التطبيق على أرض الواقع بنفس السرعة التى ترغبها الدولة.

وحول تأثير التضخم العالمى على مصر قال إنه من الصعب التنبؤ بحجم تلك التداعيات، وأن الدولة تعمل على كبح تلك الآثار بشكل جيد، مشيدا بجهودها حاليًا فى عملية تنويع مصادر التمويل بشكل إيجابى، وجذب قدر أكبر من الاستثمارات المباشرة.

وأعلنت مجموعة القلعة للاستشارات المالية عن النتائج المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021، إذ بلغت الإيرادات المجمعة 45.8 مليار جنيه خلال عام 2021، وهو نمو سنوى بمعدل %27.

وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوى %178، لتسجل 4.1 مليار جنيه خلال 2021.