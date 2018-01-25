أحمد هيكل من دافوس: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا

المال - خاصقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة –وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – في الدورة السنوية الثامنة والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا والمنعقد تحت عنوان "Creating a Shared Future in a Fractured World

المال – خاص



قال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة –وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – في الدورة السنوية الثامنة والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا والمنعقد تحت عنوان “Creating a Shared Future in a Fractured World”، إنه متفائل تجاه تحسن الوضع الاقتصادي بمصر خلال العام الحالي.

ولفت هيكل أثناء مشاركته بالمؤتمر أن جميع المؤشرات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ملحوظًاً بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة خلال الفترة الماضية، والذي تمثلت أبرز ملامحه في تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ورفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن الفترة الحالية تشهد استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين بفضل استقرار المشهد السياسي واتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إصدار عدد من القوانين المهمة مثل قانون الاستثمار والتأمينات الاجتماعية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على تحسين مناخ الأعمال، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وقال هيكل إن هناك العديد من المستثمرين على استعداد لضخ أموال في المنطقة ولكنهم يفضلون رؤية المكان الذي تذهب إليه أموالهم، لذلك فإن المنطقة تحتاج الى عام على الأقل لبدء تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً أن الحكومة المصرية تساند القطاع الخاص وتشجعه على العمل مما سيسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

يشارك أحمد هيكل في المنتدى العالمي منذ عدة سنوات باعتباره مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بأفريقيا، حيث يناقش قضية الاستثمار ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة وجذب استثمارات جديدة وتعزيز التبادل التجاري في ظل ما تشهده المنطقة من حالة من الغموض السياسي وانخفاض أسعار الطاقة.

