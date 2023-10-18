أحمد هيكل: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية ودورنا زرع الأمل في الأجيال القادمة

أكد الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية في العديد من المجالات خلال الفترة القادمة، ودورنا أن نتيح المزيد من الفرص للشباب وأن نزرع الأمل في الأجيال القادمة، وذلك لن يكون إلا من خلال إبراز الصورة الإيجابية عن مصر، وسرد قصص النجاح البارزة والملهمة لتكون قدوة لهؤلاء الشباب.

وأشار هيكل خلال كلمته بمؤتمر قمة صوت مصر Narrative Summit 2023:” نحن متفائلون جداً بالمستقبل على الرغم من وجود بعض التحديات، وهذا لم يأت من فراغ فقد نجحنا في القلعة من تحقيق إيرادات 5 مليارات دولار في 2022 بعد أن كانت 778 مليون دولار في 2016، ولهذا فإن هذه القمة ووجود Narrative لمصر هام جداً لنتشارك جميعاً الرؤى والأفكار وللتأكيد على إمكانية النجاح وتصدير الصورة الإيجابية عن مصر.”

وأضاف هيكل:” أرى أن أكبر التحديات التي تواجهنا في مصر هي الطاقة والغذاء، وقد ظهرت مؤشرات هذه التحديات منذ 2002، وأجد الآن أن هناك جهود كبيرة في الإصلاح والتصدي لتلك التحديات، ونحتاج للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة، كما أن العمل في هذا الاتجاه من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وإتاحة فرص العمل للشباب.”

وجاء ذلك خلال فعاليات قمة صوت مصر 2023، صوت مصر” Narrative Summit 2023، التي استعرض بها نخبة من رجال الأعمال الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، وقاموا بتسليط الضوء وطرح عدد من النماذج الإيجابية والمشروعات الواعدة في العديد من المجالات.

ومن جانبه قال السفير هشام بدر مستشار وزير التخطيط، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزيرة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة المصرية ملتزمة بصياغة مستقبل يتسم بالاستدامة والابتكار والازدهار وفق «رؤية مصر 2030»، مؤكداً على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ظل ما تقوم به الحكومة المصرية من تبني العديد من السياسات والمبادرات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات لا سيما القطاع الخاص في المشروعات المختلفة.

وفي هذا الإطار سلطت رائدة الأعمال راوية منصور، رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، الضوء على ملف الأمن الغذائي وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة أنها بدأت العمل في مشروع “رامسكو” من خلال استخدام «الفحم الأخضر» وهي إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري، ويساهم في توفير المياه المستغلة ويعمل على تحسين التربة، حيث أنه يوفر 30% فوق التنقيط أي ما يقرب من 60% مع التنقيط، وفي نفس الوقت يقدم غذاء صحي بدون استخدام أي مبيدات مؤكدة أن هذا المشروع يؤدي إلى الاقتصاد الدائري، حيث أنه يقوم بإعادة تدوير جميع المخلفات الزراعية لكي تصبح صفرية. كما أشارت إلى أهمية التوجه نحو الاستثمار الأخضر والتطوير الزراعي المستدام وتدشين القرى البيئية.

وعن أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كركيزة في التنمية أوضح الدكتور أحمد محرم المؤسس والعضو المنتدب لشركة “أنكوراج للاستثمارات”، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد بوابة للتقدم الاقتصادي وركيزة للتنمية بما تضمه من مزايا ومشروعات استثمارية وصناعية، مشيراً أن قناة السويس تمثل معبراً تجارياً عالمياً يربط الغرب والشرق ويمر به حوالي 12% من التجارة العالمية.

وأشار محرم أن “أنكوراج للاستثمارات” تعمل على تطوير واحد من المشروعات المتميزة في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال المجمع الصناعي” أنكور بنيتويت”، الذي سيقوم بإنتاج مجموعة من المشتقات والمنتجات البتروكيماوية الموجهة للتصدير، ويهدف إلى الإسهام في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفي نمو صادرات الدولة، ودعم المشروعات الأخرى المكملة.

ومن جانبه صرح المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات المسئولة عن مشروع تطوير الأهرامات خلال كلمته، بأن القيام بتطوير هذه المنطقة بدأ منذ 2018 بما يعكس دعم القيادة السياسية للقطاع الخاص والاستثمار السياحي، باعتباره عامل أساسي لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي يستهدف تحويل منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، إلى عاصمة العالم السياحية فمنطقة الأهرامات هي أكبر كنز أثري للدولة المصرية.

وقال جزارين إن خطة التطوير تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، مؤكدا أن الشركة انتهت من الأعمال الإنشائية لتطوير المنطقة ومع بدء التشغيل الكامل ستتحول إلى منطقة زيارات عالمية.

وقد أقيمت قمة صوت مصر Narrative Summit 2023 أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، تحت رعاية وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، إلى جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women.