ثقافة وفنون

أحمد نور : أجهز لفيلم جديد بعد معالي ماما وننتظر عودة بشرى للتصوير

قال المنتج أحمد نور للمال أنه يقوم حاليا بتحضير فيلم سينمائي جديد يحمل طابعا اجتماعيا هاما ويناقش الكثير من القضايا الهامة ، وذلك بعد اطمئنانه على فيلمه معالي ماما الذي تقوم ببطولته الفنانة بشرى وكان يتم تصوير مشاهده الفترة الماضية…

أحمد حمدي 7:31 م, الخميس, 19 أغسطس 21 7:31 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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قال المنتج أحمد نور للمال أنه يقوم حاليا بتحضير فيلم سينمائي جديد يحمل طابعا اجتماعيا هاما ويناقش الكثير من القضايا الهامة ، وذلك بعد اطمئنانه على فيلمه معالي ماما الذي تقوم ببطولته الفنانة بشرى وكان يتم تصوير مشاهده الفترة الماضية .

واضاف انه توقف عن التصوير نظرا لاصابة بشرى بفيروس كورونا ، وننتظر عودتها للعمل في الفيلم مرة أخرى كبطلة له بعد تماثلها للشفاء التام .

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وتابع نور أن فيلم معالي ماما سيقدم توليفة سينمائية مختلفة للجمهور ويقدم علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما تكون لديها مسؤوليات فى العمل، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود الليثى ونخبة من ضيوف الشرف، منهم شيماء سيف وسامى مغاورى وعلاء مرسى و«ياسين»، نجل الفنانة الراحلة «غنوة»، شقيقة الفنانة أنغام.

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بقلم أحمد حمدي

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