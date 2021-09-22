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أحمد نعيمي: الرقمنة رافعة للنمو بالأسواق المالية

البعض ينظر لتكلفتها وليس أفضليتها كأداة استثمار
ماهر أبو الفضل 12:29 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 12:29 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قال أحمد نعيمي، مدير مركز دراسات التحول الرقمي وإدارة المشاريع بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، أن التكنولوجيا باتت مركزا ورافعة للنمو بالأسواق المالية.

وأضاف نعيمي خلال الجلسة المعنونة بـ”التميز في تطوير الأعمال- التحديات والحلول” بالملتقى الإقليمي الثالث للاتحاد المصري للتأمين والذي ترعاه المال إعلاميا، أن التحول الرقمي ضرورة لتحقيق القيمة المضافة للعميل.

وأكد أن البعض ينظر للتكنولوجيا علي تكلفتها وليس كأداة استثمار ؛ لافتا إلي أن فجوة الأفراد في قطاع الأعمال يتركز في كيفية التواصل وهو ما يحققه أو يتم مواجهته بالرقمنة والتكنولوجيا.

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البيانات هى الملك فى لعبة الخدمة

ووصف نعيمي البيانات بأنها “الملك” في إشارة لأهميتها لتقييم العملاء وتحديد احتياجاتهم ومن ثم توفير الخدمة المطلوبة لهم.

ويري أن مسار التكنولوجيا يخدم العميل من خلال توفير المنتجات وشرحها وتحويلها ووضع الحلول لأي تحديات تخصها من خلال تنويع قنوات التسويق الإلكتروني مع استثمار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي يجب أن يتم استثمار كوسيلة تسويق. 

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التجربة خير برهان لحل العقبات واستغلال الإيجابيات

أما المرحلة التالية والمرتبة بالتحويل الرقمي فتعني تحسين العمليات بعد مواجهة التحديات وتحديد الاحتياجات إلكترونيا. 

وأكد أهمية التفكير بنمط المعطل لضمان حل جميع العقبات والعمل كشركات ناشئة لضمان وضوح الأهداف والخروج من عباءة البيروقراطية، مع عدم تجاهل استخدام وسيلة التجربة والخطأ؛ لتقويم السلبيات وحلها ودعم الإيجابيات.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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