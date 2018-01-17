أحمد نخلة: إشراك الدولة للقطاع الخاص ضرورى فى الحكومى

❐ استهداف 50 ألف مشترك نهاية العام.. و75 مليون جنيه حجم الأعمال ❐ التحول لشركة «طبى» فور إقرار تعديلات قانون الإشراف على القطاع ❐ خطة لزيادة رأس المال إلى 18 مليوناً والتخلى عن «HMO» مؤقتا ❐ دراسة تجارب الكاميرون وغانا والنيجر وليبيا لاقتحام 3 أسواق منهاالشاذلى جمعةقال أح

❐ استهداف 50 ألف مشترك نهاية العام.. و75 مليون جنيه حجم الأعمال

❐ التحول لشركة «طبى» فور إقرار تعديلات قانون الإشراف على القطاع

❐ خطة لزيادة رأس المال إلى 18 مليوناً والتخلى عن «HMO» مؤقتا

❐ دراسة تجارب الكاميرون وغانا والنيجر وليبيا لاقتحام 3 أسواق منها

الشاذلى جمعة

قال أحمد نخلة، مدير العمليات فى شركة «المشرق للرعاية الصحية»، إن إشراك الدولة للقطاع الخاص سواء شركات التأمين، أو الرعاية الصحية، فى تقديم خدمات التأمين الصحى المنصوص عليها فى القانون الصحى الشامل، الذى صدر مؤخرًا بات ضروريًا، لا سيما أن التجارب الدولية تؤكد تلك الضرورة.

أوضح نخلة فى حواره مع «المال»، أن البنية التحتية الصحية الحكومية غير كافية لتطبيق القانون، ومن الضرورى الاستعانة بمقدمى الخدمات من القطاع الخاص، و المستشفيات، فيما يتحمل العميل الفارق بين أسعار المستشفيات الحكومية والخاصة.

أكد أن سبب نجاح نشاط الرعاية الصحية والتأمين الطبى الخاص فى مصر، عدم رضا العملاء عن مستوى الخدمات الصحية الحكومية، لذا يلجأون لشركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى، من الذين لديهم شبكة طبية كبيرة من مقدمى الخدمات من المستشفيات الخاصة، ذات مستوى راق من الجودة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، ومراكز العلاج الطبيعى، والبصريات، وغيرها.

أوضح أن التحدى أمام منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، توفير الربط التكنولوجى بين إدارة الخدمة، ومقدمى الخدمات إلكترونيا، وأون لاين، بجانب تحديد المستفيد فى كل محافظة، لعدم الوقوع فى مشكلات عند التطبيق.

اعتبر أن التطبيق التدريجى للقانون خلال 15 عامًا، يتيح الفرص لنمو، وتطور، ونضج التأمين الطبى الخاص، وتأهيل وتطوير البنية التحتية الصحية الحكومية الشاملة، مع استمرار الشراكة بين الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن.

كشف عن خطة شركته لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 18 مليون جنيه، نهاية العام الجارى، بنسبة 25% نموًا عن رأس المال المدفوع حاليا، الذى يبلغ 15 مليون جنيه، ونجحت شركته منذ شهرين فى مضاعفة رأسمالها من 7 ملايين جنيه إلى 15 مليونًا.

أضاف أن ذلك يأتى فى إطار استعداد شركته للتحول إلى شركة تأمين طبى، حال إقرار تعديلات قانون الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، الذى يضم بنودًا خاصة بتحويل شركات الرعاية الصحية، إما إلى شركات تأمين طبى متخصص، أو العمل بنشاط الإدارة بنظام الطرف الثالث TPA.

أشار إلى أن تحقيق شركته 40 مليون جنيه حجم أعمال خلال العام الماضى، مقابل 30 مليون جنيه خلال 2016، بنسبة نمو %33، فيما تخطط الشركة لتحقيق 75 مليون جنيه، حجم أعمال خلال العام الجارى بنسبة نمو %87.5.

أوضح أن تحقيق تلك الخطة عبر سعى الشركة لإضافة عملاء جدد، وتوسعت الشركة فى إدارة المبيعات لديها، بإضافة عناصر جديدة للجهاز التسويقى والمبيعات، بجانب الاستعانة بالوسطاء.

أكد أن شركته تعمل حاليا فى نشاط الإدارة بنظام الطرف الثالث TPA، بنسبة %100، وتدير لصالح شركات التأمين التى تعمل معها مثل شركات «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة»، و«وثاق للتأمين التكافلى».

برر سبب تجميد نشاط « HMO » حاليا بسبب الارتفاع الكبير فى أسعار الخدمات الطبية، نتيجة لارتفاع سعر الدولار، إلى أكثر من 18 جنيهًا بعد التعويم، وارتفاع سعر الأدوية المحلية، والمستوردة، ما ضاعف تكاليف التأمين الطبى، والرعاية الصحية بصورة كبيرة، لذا هناك مخاطرة للعمل فى نشاط « HMO » لتجنب الخسائر، وتكتفى الشركة بإدارة محافظ عملائها لصالح شركات التأمين.

كشف عن ارتفاع عدد المشتركين لدى شركته إلى 35 ألف مشترك نهاية العام الماضى مقابل 25 ألف مشترك خلال 2016، بنسبة نمو %40، فيما تخطط الشركة لزيادة عدد المشتركين لديها إلى 50 ألف مشترك نهاية العام الجارى، بنسبة نمو %43.

لفت إلى أن شركته تساعد شركات التأمين التى تعمل معها فى مجالات تسعير عقود التأمين الطبى، وتحديد معدلات استهلاكات، واستخدامات العملاء خلال العام، ومعدلات أعمارهم، ما يساعدهم على تحديد الاشتراك المناسب، والتغطيات الملائمة للعملاء.

أضاف أن شركته تقدم لعملاءها بعض الخدمات، من خلال تطبيقها على الهاتف الجوال، ما يساعد مستخدم التطبيق فى معرفة أقرب مقدم خدمة له، وفرز مقدمى الخدمات، وفقا لتخصصاتهم، وأماكنهم مدعمة ذلك بخريطة لعنوان مقدم الخدمة، لسهولة الوصول إليه، كما يوفر التطبيق للعملاء إمكانية تقديم شكاوى، ومقترحات معينة، بشأن جهات مقدمى الخدمات، كما يمكنه إرسال الموافقات الخاص به عبر تحميلها على التطبيق، وتقوم الشركة بالرد عليه، توفيرا للوقت والجهد للعملاء، والعاملين بالشركة.

كشف عن خطة شركته لإطلاق خدمات جديدة على موقعها الإلكترونى WEB APPLICATION خلال مارس المقبل، ليساعد العملاء على الدخول النظام التكنولوجى الخاص بالشركة من خلال الهاتف الجوال للعميل، لمعرفة معدل استهلاكه، والموافقات الطبية الخاص به، وإمكانية إرسال أى مستندات للشركة، مثل الموافقات، وإضافة مشتركين جدد للعقد، أو حذف بعض المشتركين من العقد، دون الحاجة للذهاب إلى الشركة.

أضاف أن شركته تطور نظامها التكنولوجى بصفة مستمرة، لإعداد التقارير التى تساعد الشركة فى اتخاذ القرارات، وتكوين قاعدة بيانات حديثة، ودورية، عن حجم استهلاكات العملاء، ومعدل الاستخدام، وتردد العملاء على مقدمى الخدمات، وسعر الخدمة، وفقا للنطاق الجغرافى.

أشار إلى أن علاقات شركته بالسودان، من خلال العمل مع هيئة الجمارك، وهيئة الموانىء البحرية السودانية، بنظام الطرف الثالث TPA، ويوجد لدى تلك الجهات تأمين طبى ذاتى، وتقوم شركته بإدارة تلك المنظومة لصالحهم، فيما تخطط الشركة لاقتحام 3 أسواق أفريقية جديدة، خلال العام الجارى، وتدرس أسواق الكاميرون، وغانا، والنيجر، وليبيا، وأن تلك الأسواق التطور التكنولوجى بها ضعيف، وتكلفة التأمين الطبى مرتفعة، وتسعى الشركة للعمل لصالح الجهات الحكومية هناك.