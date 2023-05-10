أحمد ناجى: النظام الإلكتروني أبرز تحد يواجه تطبيق معيار 17 فى سوق التأمين

قال أحمد ناجي، استشاري إكتواري بشركة لكس للاستشارات الاكتوارية مصر، إن هناك 5 تحديات تواجه شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية عند تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 17.

وأوضح ناجي خلال كلمته بالمؤتمر العربي للاكتواريين 2023، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في عدم توافر بيانات دقيقة وكافية حول نتائج أعمال الشركات وكذلك المنتجات التأمينية وتقسيمها وفقا للمخاطر.

وأضاف أن عدم توافر نظام إلكتروني “سيستم” يطبق عليه المعيار كاملاً أصبح تحديا يواجه أغلبية الشركات العاملة بالسوق مما يتطلب من هذه الشركات العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير بنيتها التكنولوجية لمساعدتها في التطبيق الأمثل لهذا المعيار المحاسبي.

وأشار إلى أن السوق تواجه أيضا تحديا آخر ممثلا في تقلبات أسعار الصرف للعملة وارتفاع معدلات الفائدة والتضخم بالسوق مما يخلق صعوبات عند تقييم المعيار وتطبيقه في القوائم المالية للشركات.

ولفت إلى أن التحدي الرابع الذي يواجه السوق عند تطبيق هذا المعيار هو تحدي تشريعي، حيث يتطلب العمل خلال الفترة المقبلة على إجراء تعديل تشريعي بشأن المخصصات الخاصة بتطبيق المعيار، مقترحا السماح بتوجيه جزء من مخصصات التقلبات العكسية لتقليل تكلفة تطبيق المعيار بالشركات.

وتابع “هناك تحد آخر يواجه السوق ممثلا في كيفية التعامل مع المجمعات التأمينية وآلية تطبيق المعيار على حصص الشركات بهذه المجمعات، ومن المتوقع أن تمنح المجمعات الشركات البيانات وفقا لمبادئ هذا المعيار أو تشارك الشركات البيانات الخاصة بها لمراعاة ذلك عن تطبيق المعيار على القوائم المالية للشركات”.

وأكد أنه من المقرر تقديم القوائم المالية للشركات عن الربع الأول من العام الجاري بنهاية مايو الجاري والتي ستظهر بها آثار تطبيق المعيار والذي بدأ تفعيله مطلع يناير الماضي، مؤكدا على ضرورة استعداد الشركات لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمصرية لما لها تأثير إيجابي على نتائج الشركات.

وطالب ناجي بضرورة تفعيل أكبر لدور الاكتواري في التسعير وخاصة بوثائق تأمينات الممتلكات والتي تحتاج حاليا إلى إعادة تسعير.