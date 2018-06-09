أحمد موسي: استمرار 12 وزيرا بالحكومة الجديدة وهناك مفاجآت

أحمد صبرىقال الإعلامى أحمد موسي، مساء السبت، "لدينا معلومات من مجلس الوزراء أن هناك 12 وزيرا تم إبلاغهم بأنهم باقون فى مناصبهم فى التشكيل الوزارى الجديد و6 وزراء آخرين تم إخبارهم بأنهم خارج التشكيل".وأكد فى برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن باقي الوزراء لم يتم التواصل معهم، مشيرا إلى أن

أحمد صبرى

قال الإعلامى أحمد موسي، مساء السبت، “لدينا معلومات من مجلس الوزراء أن هناك 12 وزيرا تم إبلاغهم بأنهم باقون فى مناصبهم فى التشكيل الوزارى الجديد و6 وزراء آخرين تم إخبارهم بأنهم خارج التشكيل”.

وأكد فى برنامجه على مسئوليتى على قناة صدى البلد أن باقي الوزراء لم يتم التواصل معهم، مشيرا إلى أن وزارة واحدة من الحقائب الإقتصادية سيتم تغييرها كما أن الحقائب الخدمية ستكون الأكثر تغييرا

وأوضح أن هناك مفاجآت فى أسماء الوزراء المستبعدين.



وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصطفي مدبولي وزير الإسكان مؤخرا بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب استقالة تقدمت بها حكومة شريف إسماعيل، وذلك في أعقاب إلقاء الرئيس لليمين الدستورية للولاية الرئاسية الثانية.