أحمد موسى يطالب بنقل صلاة التراويح على التليفزيون ويدافع عن متحدث الأوقاف المقال

قال إن وزير الأوقاف له كامل الحرية في قراراته لكن هناك من يسعى لإشعال الفتنة

طالب الإعلامي أحمد موسى بنقل صلاة التراويح في أحد المساجد الكبري سواء كان مسجد التلفزيون أو مسجد الحسين وينقل بثه عبر التلفزيون المصري من خلال إمام واحد، موضحا أنه لامانع من ذلك لأن الشعب يريد أن يعيش أجواء رمضان .

وأضاف خلال برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن اقتراحه أمس مع متحدث الأوقاف أمس كان مجرد عرض فكرة وتتضمن إقامة صلاة التراويح في المساجد دون مصلين بإمام فقط وكان رد متحدث الأوقاف هو مناقشة الفكرة فقط ثم أقيل على إثرها، موضحا أن متحدث الوزارة لم يرتكب خطأ في تصريحاته.

وأعلنت الوزارة مساء أمس إعفاء متحدثها بعد مداخلة له مع قناة صدى البلد أكد فيها دراسة الوزارة لقرار فتح المساجد دون مصلين في رمضان.

وتابع : “وزير الأوقاف له كامل الحرية في قراراته لكن هناك من يسعى لإشعال الفتنة لكن أحنا كنا بنناقش فكرة معينة ، الناس نفسها تسمع الآذان والقرآن قبل المغرب والتراويح من المسجد والتلفزيون وموقفي واضح من التصدي لأعداء الدولة”.

وقال موسى: “محدش يقدر يقولي متتكلمش ومن امتا الكلام ده في مصر وكان الأمر مجرد تفكير وليه كنتوا تاخدوا أفكار الاخوان وتتبنوها وخضت حربا ضد جريمة المصري اليوم عندما استضافت أحد الإرهابيين على صفحاتها ولايمنعني أحد عن اقتراح فكرة أو الحديث في موضوع معين”.