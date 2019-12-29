أحمد موسى يطالب بتوقيع الكشف الطبي على القادمين من تركيا لعدم نشر «الجرب»

طالب الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد، كلا من وزارة الصحة، وسلطات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ بتوقيع الكشف الصحي على القادمين من تركيا، بسبب انتشار الجرب بين المواطنين لديها، على حد قوله، مشيرا إلى أن تركيا مكان يجمع الأمراض والإرهاب.

وأشار الى أن المستشفيات التركية تستقبل العشرات من المصابين بالجرب، ولا تستطيع توفير العلاج لهم؛ حيث إن ميزانية العلاج يتم تخصيصها للإرهاب وللحرب في الخارج، والتدخل في الخارج، موضحا أن السفر لتركيا يعتبر مغامرة بعد انتشار هذا المرض.

وتابع موسى: أردوغان شغال هرش والمرض ده دخل تركيا لما هو أخد رئاسة الحكومة وبدأ الأمر يزيد، وأدى لمشكلة كبيرة، وتركيا دولة معزولة طبيا بسبب الجرب، والوضع الصحي صعب وكل ميزانيته رايحة للإرهاب والمواطن مش مهم يموت الرعب هناك منتشر جدا، ونقابة الأطباء البيطريين حذرت من ذلك، ويجب عزل القادمين المصابين وحجزهم في العباسية.