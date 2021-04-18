أحمد موسى نقلا عن متحدث النقل: رئيس هيئة السكة الحديد لم يتقدم باستقالته (فيديو)‎

قال الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد منذ قليل ، إن محمد عز المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لم يتقدم باستقالته .

وأكد موسي ، أن متحدث وزارة النقل تحدث مع مراسل القناة وهو في موقع الحادث في محافظة القليوبية الآن في موقع الحادث برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

وأشار موسي إلي أن وزارة الصحة أصدرت بيانا بشأن عدد المتوفين في الحادث 11 متوفيا، فضلا عن 98 مصابا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

وقالت الهيئة إنه جارِ الوقوف علي أسباب الحادث.