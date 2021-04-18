نقل وملاحة

أحمد موسى نقلا عن متحدث النقل: رئيس هيئة السكة الحديد لم يتقدم باستقالته (فيديو)‎

عقب حادث انقلاب قطار أسفر عن 11 وفاة و98 مصابا.
محمد مجدي 8:59 م, الأحد, 18 أبريل 21 8:59 م, الأحد, 18 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الإعلامي أحمد موسي، مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد منذ قليل ، إن محمد عز المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل والمواصلات، أن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لم يتقدم باستقالته .

وأكد موسي ، أن متحدث وزارة النقل تحدث مع مراسل القناة وهو في موقع الحادث في محافظة القليوبية الآن في موقع الحادث برفقة الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

اقرأ أيضا  وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث قطار طوخ

وأشار موسي إلي أن وزارة الصحة أصدرت بيانا بشأن عدد المتوفين في الحادث 11 متوفيا، فضلا عن 98 مصابا.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه اثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحى المتجه من القاهرة الي المنصوره وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت عدد ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.

اقرأ أيضا  «العربية للشحن» تستغنى عن أراضٍ لتوفير 5 ملايين جنيه

وقالت الهيئة إنه جارِ الوقوف علي أسباب الحادث.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

السكة الحديد تشكل لجنة فنية لتحديد أسباب حادث قطار طوخ

مدحت إسماعيل 8:25 م, الأحد, 18 أبريل 21

وزيرة التضامن الاجتماعي تصل موقع حادث قطار بنها

مدحت إسماعيل 7:24 م, الأحد, 18 أبريل 21

الرئيس يكلف مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ

صفية حمدي 5:52 م, الأحد, 18 أبريل 21

السكة الحديد : سقوط 4 عربات من قطار عند محطة سندنهور وجارٍ الوقوف على أسباب الحادث

المال - خاص 4:42 م, الأحد, 18 أبريل 21

الصحة: إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار طوخ.. وهالة زايد تتوجه للقليوبية

منتصر محمود 4:22 م, الأحد, 18 أبريل 21

22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد اليوم الأحد

أماني العزازي 1:56 م, الأحد, 18 أبريل 21