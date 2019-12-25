سيـــاســة

أحمد موسى : مصر ستتعرض لحملات ممنهجة ضد الجيش والشرطة حتى 25 يناير (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى،’إن الحملات حتى يوم 25 يناير ستكون من المعاديين للدولة
أحمد صبري 9:59 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 9:59 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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قال الإعلامي أحمد موسى ،مقدم برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد ، إن مصر ستتعرض لحملات ممنهجة ضد الجيش والشرطة من اليوم وحتى يوم 25 يناير المقبل من المعادين للدول،ة موضحا أنه رغم تلك الحملات لن يحدث أى شئ حيث تحمي القوات المسلحة مصر .

وتطرق موسى إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم أثناء افتتاح مشروعات قومية بمحافظة الفيوم عن حماية القوات المسلحة لمدينة الدولة.

وقال إن ذلك يدل على أن الدولة الدينية لن تعود في مصر.

وأضاف “ولن يعود حكم جماعة الإخوان المسلمين”.

وأوضح أن السيسي أكد ذلك ليدل على أن الجيش المصري سيجعل مصر دولة مدنية ديمواقرطية حديثة.

وقال: “قوة مصر من قوة شعبها وجيشها وموسساتها الوطنية”.

وأضاف: “الرئيس أكد اليوم أن الدولة تعمل بانضباط في مشروعاتها مثل المسطرة”.

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بقلم أحمد صبري

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