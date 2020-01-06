رياضة

أحمد موسى لـ «محمد صلاح» : أتمنى حضورك غدًا في حفل الكاف بالغردقة (فيديو)

أحمد موسى : «عندي أمل أن يفاجئ محمد صلاح الدنيا كلها ويكون حاضر في الغردقة،
إسلام مصطفى 11:09 م, الأثنين, 6 يناير 20 11:09 م, الأثنين, 6 يناير 20

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طالب الإعلامي أحمد موسى، حضور محمد صلاح نجم ليفربول في حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، والتي من المقرر أن تقام يوم غد الثلاثاء في الغردقة.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان يوم غد الثلاثاء، عن صاحب جائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»: «يبدو أن ساديو ماني سيكون هو المتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019، ولكن وجود محمد صلاح مهم في مصر، خاصًة وأن البطولة تقام في الغردقة وسط حضور لرئيس الاتحاد الدولي وعدد كبير من نجوم الكرة في العالم».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صلاح لم يقدم اعتذار رسمي ولديه فرصة للحضور قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن كل من يحب صلاح ويدعمه ينتظر أن يكون حاضرا احتفال اختيار أفضل لاعب في إفريقيا.

وتابع: «عندي أمل أن يفاجئ محمد صلاح الدنيا كلها ويكون حاضر في الغردقة، لا أحد يجرؤ أن يزايد على حب صلاح لمصر، وأتمنى حضوره غدًا في حفل الكاف».

وأشار موسى إلى أن الجزائري رياض محرز، قد اعتذر قبل يومين بسبب ظروف مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بينما وصل السنغالي ساديو ماني مساء اليوم، ذلك فيجب على صلاح أن يتحلى بالروح الرياضية ويحضر لأن حضوره مهم.

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بقلم إسلام مصطفى

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