أحمد موسى لخيري رمضان: أوعى تشمت فينا الأعداء

أحمد صبرىطالب الإعلامى أحمد موسى، الإعلامى خيرى رمضان بالعودة سريعا لتقديم برنامجه على القناة الأولى، وعدم وقفه بعد القبض عليه بتهمة الإساءة للشرطة، قائلا: أوعى تشمت فينا الأعداء وتوقف برنامجك.وأشار خلال برنامجه "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" إلى أنه يناشد شهداء الشرطة والضباط والقادة ا

أحمد صبرى

طالب الإعلامى أحمد موسى، الإعلامى خيرى رمضان بالعودة سريعا لتقديم برنامجه على القناة الأولى، وعدم وقفه بعد القبض عليه بتهمة الإساءة للشرطة، قائلا: أوعى تشمت فينا الأعداء وتوقف برنامجك.

وأشار خلال برنامجه “على مسئوليتى” على قناة “صدى البلد” إلى أنه يناشد شهداء الشرطة والضباط والقادة التنازل عن البلاغ المقدم حفاظا على الوطن، مؤكدا أن التحقيق مع خيرى ومكوثه فى النيابة لفترة قبل خروجه بكفالة اليوم كافٍ.

يذكر أن النيابة قررت حبس الإعلامي على ذمة التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية وحمل رقم 1170 لسنة 2018، متهمة إياه بالإساءة إلى ضباط وهيئة الشرطة في إحدى حلقات برنامجه، وكذلك إذاعة أخبار كاذبة.