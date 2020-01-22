أحمد موسى: في 25 يناير الإخوان قتلوا المتظاهرين ونفذوا عمليات اغتيال

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدِّم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مَن قتل المواطنين في 25 يناير 2011 هم جماعة الإخوان المسلمين المصنَّفة كجماعة إرهابية، موضحًا أنهم نفّذوا عمليات الاغتيال في يوم 28؛ حتى يتم إشعال الأوضاع وإلصاقها في الشرطة.…

كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدِّم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مَن قتل المواطنين في 25 يناير 2011 هم جماعة الإخوان المسلمين المصنَّفة كجماعة إرهابية، موضحًا أنهم نفّذوا عمليات الاغتيال في يوم 28؛ حتى يتم إشعال الأوضاع وإلصاقها في الشرطة.

وأضاف موسى، خلال برنامجه: معظم عمليات الإخوان في أعياد وطنية ويستغلونها للإرهاب، عاوزين يعملوا سيناريو 2011 بنفس الطريقة، لكن وزارة الداخلية تصدّت لهم وقامت اليوم بالقبض على خليات تابعة لهم واعترفوا أنه تم توجيههم من تركيا.

وأكد أن قوات الأمن متيقظة لهم وتعمل على صدّ الحملات العدائية ضد الرئيس السيسي، مضيفًا أن موقف الشعب ثابت ولا يتغير في دعم الدولة، ولا يمكن شراؤهم مثل بعض الإعلاميين العاملين في قنوات تابعة لهم بالخارج.