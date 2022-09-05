أحمد موسى : على البنك المركزي منع شركات العقارات والأندية من البيع بالدولار للمصريين (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، بعض الشركات والأندية الكبرى المعروفة تقوم بإرسال رسائل للمواطنين بدفع المبالغ المالية المستحقة عليهم بالدولار وليس بالجنيه المصري.

واستكمل قوله: أخبرني أحد الأصدقاء أن النادي المشترك به أرسل له رسالة بدفع الاشتراك بالدولار، لأنه متزوج من أجنبية، ونفس الحال من شركة عقارات كبرى.

وأضاف موسي: هل ده دور لشركات مصرية أو عربية هل أنت عايز عملة بلدك تكون مش موجودة ؟ هل أنت عايز يكون في عملية سوق سوداء للدولار ويكون إنهيار للجنيه المصري؟

وتابع موسي : لابد من تدخل رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بمنع اي شركة مصرية أو عربية أو أجنبية أو نادي أنه يتعامل بالدولار.

واستكمل قوله: الأمر اليوم في ايد الحكومة مع البنك المركزي، وغير مسموح لأي جهة داخل مصر التعامل بالدولار أو عملة غير العملة المصرية.

وأضاف موسي، الاستثمار هو أنه يدخل الدولار جوه البلد مش ناخد دولار من البلد ونخرجه بره البلد.