سيـــاســة

أحمد موسى: الكويت أطلق اسم مبارك على صرح هام (فيديو)

أوضح أن الشيخ صباح الأحمد تربطه علاقة قوية مع مبارك منذ أن كان وزيرا للخارجية
أحمد صبري 10:33 م, الأربعاء, 26 فبراير 20 10:33 م, الأربعاء, 26 فبراير 20

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قدم الإعلامي أحمد موسي الشكر للكويت لتكريم ذكرى الرئيس الأسبق حسني مبارك بإطلاق اسمه على أحد الصروح المهمة في الدولة بناء على أمر من أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح تقديراً لمكانته.

وتُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، بعد إجرائه جراحة إزالة ورم من المعدة، حيث استقرت حالته بعدها قبل أن تتدهور فجأة.

وأضاف خلال  برنامجه على مسئوليتي على قناة صدى البلد : “كل الشكر لدولة الكويت وشعبها هو شعب غالى علينا واحنا غالين عليه على هذا التكريم للرئيس الراحل”.

وأوضح أن الشيخ صباح الأحمد تربطه علاقة قوية مع مبارك منذ أن كان وزيرا للخارجية والكويت هي من الدول الشقيقية .

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم الجنازة العسكرية التي تمت للرئيس الأسبق مبارك، اليوم الأربعاء، وسط حضور رسمي وشعبي، وبدء الحداد لمدة 3 أيام على رحيله.

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بقلم أحمد صبري

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