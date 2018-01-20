أحمد موسى: الفترة الرئاسية الثانية للسيسي ستكون أسهل على الشعب

- النظام لن يسمح بعودة الطابور الخامس.. وبعض المرشحين يغازلون الإخوانأحمد الدسوقىأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون أسهل وأخف من الأولى التى وصفها بالصعبة على الشعب المصرى؛ نظرا لاتخاذ القرارات الجرئية للغاية.وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتى" إن الن

– النظام لن يسمح بعودة الطابور الخامس.. وبعض المرشحين يغازلون الإخوان

أحمد الدسوقى



أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون أسهل وأخف من الأولى التى وصفها بالصعبة على الشعب المصرى؛ نظرا لاتخاذ القرارات الجرئية للغاية.

وقال خلال برنامجه “على مسؤوليتى” إن النظام الحالى لن يسمح بعودة الطابور الخامس الذى حاول هدم مصر فى السنوات السابقة على الساحة مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الطابور يحاول الظهور على قنوات الإخوان والـ BBc الإخوانية، مضيفا: “الناس دى عايزة تلبس مصر فى الحيط بعد ما وقفت على رجليها”.

ورحب بترشح الفريق سامى عنان، رئيس أركان الجيش المصرى الأسبق للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هناك بعض المرشحين يريدون الترشح بهدف تشويه صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى أنهم يغازلون جماعة الإخوان، مؤكدا أن الشعب هو صاحب الاختيار الوحيد فى اختيار الرئيس المقبل.

وأكد أن مصر في الطريق الصحيح مع الرئيس السيسى، ومن المرتقب التقدم بأوراق ترشحه للرئاسة خلال أيام، مضيفا: “ما يهمنى فى أى مرشح هو كيف سيتعامل مع جماعة الإخوان الإرهابية”.