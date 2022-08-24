أحمد موسى : الـ 6 أشهر القادمة هي الأصعب على مستوى زيادة الأسعار في العالم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد إن العالم سوف يشهد ارتفاعا في أسعار السلع بداية من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن الـ 6 أشهر القادمة هي الأصعب على مستوى زيادة الأسعار في العالم .

وأضاف موسي خلال الفقرة الثانية من برنامج على مسؤوليتي أن ارتفاع أسعار السلع سيصل إلى 30% في معظم دول العالم ، ومصر منهم .

وتابع موسي أن الـ 6 أشهر القادمة هي الأصعب على مستوى زيادة الأسعار في العالم، كما أن الذي يحدث لم يكن يتوقعه أحد منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار موسى إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها تريد 110 مليارات جنيه استرليني لتغطية العجز، مؤكدا أن مصر تواجه منذ 2011 الإرهاب والفوضى.