أحمد موسى: الطائرات الورقية احتلت المجال الجوي وندق ناقوس الخطر (فيديو)

الطائرات الورقية أدت إلى عدة وفيات، بحسب أحمد موسى

حذر الإعلامي، أحمد موسى، من خطورة الطائرات الورقية التي تنتشر بصورة كبيرة في مصر، مؤكدا أنها أعدادها الكبيرة في السماء تجعلها وكأنها تحتل المجال الجوي.

وأوضح أحمد موسى، في برنامجه على مسؤوليتي أنه تم العودة “لشغالانة قديمة حديثة وفيها احتراعات ووفيات تصل لعدة حالات”.

وقال: “تعمل طائرات ورقية نشاهد في السماء اللي كلها صارت ورق كأنه محتلين المجال الجوي والطائرات بالمئات”. «الطائرات الورقية» تصل البرلمان.. وتحذيرات من مخاطرها على الأمن القومي

وأضاف أحمد موسى أن الطائرات صار لها سوق وتباع بسعر يبدأ من 50 جنيها وحتى 300 جنيه، مستطردا: “ندقو ناقوس الخطر”.

وقال: “ممكن شاب يقع أو يموت بسبب الضغط العالي”، مؤكدا أنه يرى تلك الطائرات في مناطق كثيرة من القاهرة.

وأضاف: “بقت مهنة وتجارة وناس كتير بقت شغالتها تصنيع الطائرة، وتلوين أكياسها أو رسم صور لمحد صلاح

وأكد أن الطائرات الورقية صارت مصدر رزق.

وكان النائب عن دائرة المرج، خالد أبو طالب، قال في مداخلة تلفزيونية إنه حذر من خطورة الطائرات الورقية ، عقب ضبط الجهات الحكومية شخنة منها مزودة بكاميرات قادمة من فرنسا.

وقال النائب : “طلب الإحاطة الذي قدمته بسبب الطائرات بيقول إن للحكومة أن هذا الأمر خطر على الأمن القومي حيث تم ضبط شحنة طائرات ورقية قادمة من فرنسا مزودة بكاميرات تصوير عبر شخص ما كان يحاول تهريبها للبلاد”.

وأضاف: “في محيط الدائرة الخاصة بي حدثت حالتي وفاة لشابين سقطوا من فوق الأسطح أثناء اللعب بهذه الطائرات الورقية “.