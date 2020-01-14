سيـــاســة

أحمد موسى: السيسي يفتتح غدا أكبر قاعدة عسكرية بأفريقيا والشرق الأوسط في برانيس

ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحوي كافة الأسلحة الحديثة
أحمد صبري 9:00 م, الثلاثاء, 14 يناير 20 9:00 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

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كشف الإعلامي أحمد موسى – مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” – أن الرئيس السيسي سيفتتح غدا قاعدة برانيس العسكرية جنوب شرق البلاد على البحر الأحمر، بالقرب من حلايب وشلاتين.

وأضاف موسى أن تلك القاعدة ستكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحوي كافة الأسلحة الحديثة.

وأضاف موسى أن الافتتاح سيتضمن مناورة تشمل جميع فروع وأسلحة القوات المسلحة لختام مناورة قادر 2020 حيث ستشارك الطائرات الحديثة والقطع البحرية وأحدث الأسلحة التي دخلت الخدمة في الجيش.

وتابع: مصر البلد الوحيد المستقر والآمن في الشرق الأوسط ، والقوات المسلحة تقوم بتأمين ثرواته الاقتصادية وحماية مدنية الدولة تنفيذا للدستور، حيث تمتلك جيشا قويا يأمن البحر الأحمر حتى مضيق  باب المندب، موضحا أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح ولا تهدد أحدا بقوتها العسكرية.

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بقلم أحمد صبري

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