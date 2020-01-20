أحمد موسى: أى مواطن فى قطر يتظاهر يتضرب بالنار فى الشارع

رغم أن القنوات المدعومة من النظام القطري تعمل على إشعال الشارع المصري.

قال الإعلامي أحمد موسى إن النظام القطري لا يسمح بالحريات، ولا يستطيع المواطن انتقاد سياسات الحكم، مشددًا أنه في حال قيام أي مواطن بالتظاهر سيتم ضربه بالنار في الشارع، رغم أن القنوات المدعومة من النظام القطري تعمل على إشعال الشارع المصري.

وأضاف خلال برنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد إن أمير دولة قطر تميم بن حمد قام بتعديل قانون العقوبات، وفرض 5 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف ريال قطري حال انتقاد المواطنين لسياسات النظام.

موضحا أن هذا القانون يرقى لأن يطلق عليه قانون تميم الاستبداد الاكبر في العالم لقطع الألسنة وإزالة أى شىء يتعلق بحرية التعبير عن الرأى.

وأكد موسى موجهًا حديثه للشعب القطري: أميركم بيكذب عليكم، كما أن الإعلام يكذب حيث إن الوكالة الرسمية وجريدة الراية قامت بنقل المرسوم عن قانون العقوبات، وتم حذفه.

موضحا أنه بتحدى أى احد من المواطنين او المقيمين الأجانب كتابة تغريدة واحدة تنتقد حرية التعبير.