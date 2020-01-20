سيـــاســة

أحمد موسى: أى مواطن فى قطر يتظاهر يتضرب بالنار فى الشارع

رغم أن القنوات المدعومة من النظام القطري تعمل على إشعال الشارع المصري.
أحمد صبري 9:22 م, الأثنين, 20 يناير 20 9:22 م, الأثنين, 20 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الإعلامي أحمد موسى إن النظام القطري لا يسمح بالحريات، ولا يستطيع المواطن انتقاد سياسات الحكم، مشددًا أنه في حال قيام أي مواطن بالتظاهر سيتم ضربه بالنار في الشارع، رغم أن القنوات المدعومة من النظام القطري تعمل على إشعال الشارع المصري.

وأضاف خلال برنامجه على مسؤوليتي على قناة صدى البلد إن أمير دولة قطر تميم بن حمد قام بتعديل قانون العقوبات، وفرض 5 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف ريال قطري حال انتقاد المواطنين لسياسات النظام.

موضحا أن هذا القانون يرقى لأن يطلق عليه قانون تميم الاستبداد الاكبر في العالم لقطع الألسنة وإزالة أى شىء يتعلق بحرية التعبير عن الرأى.

وأكد موسى موجهًا حديثه للشعب القطري: أميركم بيكذب عليكم، كما أن الإعلام يكذب حيث إن الوكالة الرسمية وجريدة الراية قامت بنقل المرسوم عن قانون العقوبات، وتم حذفه.

موضحا أنه بتحدى أى احد من المواطنين او المقيمين الأجانب كتابة تغريدة واحدة تنتقد حرية التعبير.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبري

ملف الكاتب أحمد صبري

اقرأ أيضاً

أحمد موسى: السيسي يفتتح غدا أكبر قاعدة عسكرية بأفريقيا والشرق الأوسط في برانيس

أحمد صبري 9:00 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

أحمد موسى: 25 يناير يوم إسقاط الدولة المصرية وسيظل عيد الشرطة شاء من شاء

أحمد صبري 9:34 م, الأحد, 12 يناير 20

أحمد موسى: الرئيس سيفتتح جنوب البلاد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط (فيديو)

أحمد صبري 9:20 م, الأحد, 12 يناير 20

أحمد موسى: ميدان التحرير أخذ شهرة عالمية بسبب ثورة 30 يونيو (فيديو)

أحمد صبري 9:57 م, الثلاثاء, 31 ديسمبر 19

أحمد موسى : مصر ستتعرض لحملات ممنهجة ضد الجيش والشرطة حتى 25 يناير (فيديو)

أحمد صبري 9:59 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

على الهواء.. زوجة فلسطيني تطلب تجنيس أبنائها ومتبرع يتكفل بالنفقات والداخلية تستجيب (فيديو)

أحمد صبري 11:49 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19