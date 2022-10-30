أحمد منصور: 12% زيادة في حجم تكاليف إنشاء المشروعات العقارية بسبب ارتفاع أسعار الصرف

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، إن هناك زيادة في حجم تكلفة إنشاء المشروعات العقارية بنسبة 12%، حتى يوم الخميس الماضي، بسبب ارتفاع سعر الصرف.

وأضاف منصور، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″،والذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن المناخ الحالي في مصر يحمي العميل، مشيرًا إلى أن كافة المطورين العقاريين جاديين.

وتناقش الجلسة الثانية من المؤتمر ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمي وارتفاع أسعار مواد البناء.

وأشار إلى أن مدة السداد الطويلة من أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع العقاري حاليًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.