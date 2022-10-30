أحمد منصور: 10% فقط من شركات التطوير العقاري تواجه تعثرا في استكمال مشروعاتها

قال المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Cred، إن 10 % فقط من شركات التطوير العقاري تواجه تعثرا في استكمال مشروعاتها.

وأضاف منصور، أن أي مطور يسعي للدخول في السوق لابد أن تكون لديه دراسة جدوى، منوها بأن أسعار البيع إلى حد ما غير منطقية ولا تتناسب مع السوق حاليا.

ولفت إلى أن العميل يحتاج إلى منتج أكثر بساطة وراحة مقارنة بالمنتجات أو الوحدات السكنية التى تقدم حاليا.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس تحت عنوان “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، والذي تنظمه “المال جي تي إم”.

وتناقش الجلسة الثانية من المؤتمر ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.