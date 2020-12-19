عقـــارات

أحمد منصور : «المجتمعات العمرانية» قدمت العديد من التيسيرات للمطورين العقاريين

نحتاج لتوفير أراضي بنظام الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية
محمود زكي 9:09 م, السبت, 19 ديسمبر 20 9:09 م, السبت, 19 ديسمبر 20

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قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدمت العديد من التيسيرات للمطورين العقاريين للحصول على الأراضي، وكذلك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لافتا إلى الحاجة لتوفير أراضي بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع “استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية”، أن القطاع العقاري أحد القطاعات القوية في الاقتصاد المصري والذي تأثر خلال الفترة الماضية مع قرار التعويم.

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وأوضح منصور أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواضحة  للشركات في المدن الجديدة وخاصة العاصمةالإدارية مشيرا إلى أن نظام الشراكة بين شركة العاصمة والمطورين ستساهم  تخلق مجتمعات عمرانية بمساحات كبيرة وتساهم في تنمية الأراضي بشكل أسرع.

وأكد  أن الدولة تقوم بدور كبير في تنمية وتطوير المدن القديمة ورفع كفاءتها مشيرا إلى أن ذلك ساهم في دخول مستثمرين أجانب في مختلف القطاعات.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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