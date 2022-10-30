أحمد منصور: ارتفاع أسعار الصرف ضمن التحديات التي تواجه المطورين العقاريين

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، إن ارتفاع أسعار الصرف من أبرز التحديات التي تواجه المطور العقاري، خاصة المتعثرين في استكمال مشروعاتهم.

وأضاف منصور، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن الزيادات في أسعار الصرف تتسبب في تكبد بعض الشركات لخسائر وحجمها مرهون بحجم المشروع وغيرها من العوامل، إضافة إلى زيادة التكلفة وبالتالي يواجه المطور أزمة في عملية التمويل، وهنا يحتاج إلى تدخل البنوك ولكن ارتفاع الفائدة يصبح عائقًا.

وتناقش الجلسة الثانية من المؤتمر ملف تعويضات المطورين، نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والمهندس محمد طارق كامل المدير التنفيذى لمنطقة شمال افريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية ccc، والمهندس شريف جمال الشريك بشركة رأفت ميلر RMC للاستشارات الهندسية.