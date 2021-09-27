أحمد مناع يؤكد على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية

خلال استقباله المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم الاثنين المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.



في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالسيد أمين عام البرلمان العربي والسادة أمناء عموم البرلمانات العربية، في رحاب مجلس النواب المصري.

وأكد على الدور الحيوي الذي تقوم به تلك البرلمانات في تنسيق الجهود والمواقف في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

جانب من اللقاء



خلال اللقاء، أكد المستشار أحمد مناع على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.



جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني بمشاركة عدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.