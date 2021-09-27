سيـــاســة

أحمد مناع يؤكد على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية

خلال استقباله المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.
ياسمين فواز 9:26 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21 9:26 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم الاثنين المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.


في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالسيد أمين عام البرلمان العربي والسادة أمناء عموم البرلمانات العربية، في رحاب مجلس النواب المصري.

وأكد على الدور الحيوي الذي تقوم به تلك البرلمانات في تنسيق الجهود والمواقف في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

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جانب من اللقاء


خلال اللقاء، أكد المستشار أحمد مناع على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.


جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني بمشاركة عدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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