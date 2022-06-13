أحمد مكي: 10 تريليونات دولار خسائر متوقعة للعالم من الهجمات السيبرانية‎‎

قال أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعه بنية، إن حجم خسائر العالم من الهجمات السيبرانية خلال العام الماضي وصل إلى 6 تريليونات دولار ومن المتوقع وصولها إلى 10 تريليونات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح مكي أن التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم حاليا ادي الي زيادة عدد الهجمات السيبرانية ، منوها أن حجم استثمار دول العالم على حلول أمن المعلومات في 2021 وصل إلى حوالى 170 مليار دولار.

على صعيد آخر، كشف عن تنفيذ المجموعة العديد من المشروعات الرقمية خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها القطاع المصرفي.

ويناقش المؤتمر الأول للأمن السيبراني caisec علي مدار يومي 13 و 14 يونيو الجاري، مجموعة من القضايا الهامة في مجال أمن المعلومات من خلال لقاءات وجلسات تفاعلية بين المؤسسات الحكومية والشركات المصرية والعالمية

ويخصص المؤتمر جلسة للتباحث فيما يخص حماية الأصول العينية باستخدام خطط الأمن السيبراني، بالإضافة إلى جلسة أخرى لمناقشة بناء وتأمين أنظمة البنية التحتية الحيوية، وأخرى تفتح ملف الحاجة إلى تشييد مركز عمليات الأمن، وعلى مدار يومين من التباحث المشترك بين مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص يناقش المؤتمر أيضاً تحليل الأمن السيبرانى والحلول السحابية وكيفية إدارة مخاطر سلسلة التوريد للأمن السيبراني.

وبتسليط الضوء على مزيد من تفاصيل حماية البنية التحتية للاتصالات، تناقش إحدى جلسات مؤتمر CAISEC22 تأمين البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة إلى تخصيص جلسة لمواجهة حوادث الإنترنت والعلوم الجنائية الرقمية، ليختتم المؤتمر فعالياته بالتباحث حول دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في توقع الهجمات الإلكترونية والتصدي لها.

يأتى كل ذلك من خلال نخبة متخصصة من خبراء أمن المعلومات وحماية البيانات من الحكومة المصرية وكبرى الشركات العالمية الرائدة في مختلف التخصصات يصب عددهم إلى أكثر من 80 متحدثا خلال اليومين أمام حضور يزيد عن 1500 من المهتمين بقضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني.

وإلى جانب انعقاد جلسات المؤتمر يقام معرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’22، لاستعراض أحدث ما توصلت إليها الشركات المصرية والعالمية في مجالات حماية البيانات والأمن السيبرانى وما تقدمه من خدمات مستحدثة لمختلف القطاعات، مع تقديم خدمات الاستشارات والمشورة والدعم الذي دائماً ما تبحث عنه شركات القطاعين العام والخاص في المجالات والأنشطة كافة.

ويأتي الدعم بالمشاركة والرعاية من شركات عملاقة مثل: دل تكنولوجيز ومجموعة بنية وإى فاينانس وشركات مايكروسوفت وسيسكو وهواوي وانتل واورنج والبنك التجاري الدولي وشركات ستار لينك وسايشيلد وفي إم وير وكاسبرسكي واكسكلوسيف نتوركس وبروف بوينت وسايبر فورس وسيتريكس وألكان تليكوم وفيكسد جروب وبرق ولوجريثم وفيس بوينت وفيكتوري لينك وتاليس ونت سكاوت وانومالي وتوب تك.