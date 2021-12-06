أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج ضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".

أكد أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، أن قطاع البنية الأساسية التكنولوجية لا يزال في حاجة لضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للعميل.

وقال مكي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، إن حجر الزاوية لتطوير البنية الأساسية التكنولوجية هو توطين صناعة الألياف الضوئية.

ولفت إلى أن هناك شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح في تصريحات سابقة اليوم، أن شركته ركزت في عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبار أنها البداية الصحيحة للوصول إلى دول إفريقيا.

وأفاد أن شركته تركز على السرعة والكفاءة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التنكولوجية، واستحوذت على عدة شركات بالقطاع الفترة الماضية بدلًا من البداية من الصفر.