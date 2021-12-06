اتصالات وتكنولوجيا

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج ضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".
أحمد اللاهوني 12:29 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:29 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة بنية، أن قطاع البنية الأساسية التكنولوجية لا يزال في حاجة لضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للعميل.

وقال مكي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، اليوم الإثنين، إن حجر الزاوية لتطوير البنية الأساسية التكنولوجية هو توطين صناعة الألياف الضوئية.

اقرأ أيضا  «شيزلونج» تستعد لتأهيل لاعبين مصريين نفسيا للمشاركة فى أولمبياد باريس

ولفت إلى أن هناك شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح في تصريحات سابقة اليوم، أن شركته ركزت في عملها بالمنطقة على تنفيذ مشاريع كبيرة بالسوق المصرية، باعتبار أنها البداية الصحيحة للوصول إلى دول إفريقيا.

وأفاد أن شركته تركز على السرعة والكفاءة في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية التنكولوجية، واستحوذت على عدة شركات بالقطاع الفترة الماضية بدلًا من البداية من الصفر.

اقرأ أيضا  أيمن سليمان : «مصر السيادي» يخطط لإطلاق صندوق جديد للاستثمار بمجال التعليم

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج 5 سنوات للانتقال إلى المعايير العالمية

أحمد اللاهوني 12:36 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

رئيس «اتصالات مصر»: مستمرون في ضخ مزيدًا من الاستثمارات لتحسين الخدمة

أحمد اللاهوني 12:21 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

حازم متولي: السوق المصرية شهدت زيادة طلب على خدمات الاتصالات أكثر من 20 مرة منذ 2011

أحمد اللاهوني 12:12 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

قبل إطلاق منصة التواصل TRUTH Social.. ترامب للتكنولوجيا تجمع مليار دولار من المستثمرين

أحمد فراج 12:04 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

وزيرا الاتصالات والزراعة يعلنان الإطلاق التجريبى لتطبيق هدهد

المال - خاص 10:46 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21

سلاح التلميذ يطلق خدمة الكتب الصوتية للسلاسل الروائية

المال - خاص 9:11 ص, الأثنين, 6 ديسمبر 21