اتصالات وتكنولوجيا

أحمد مكي: قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج 5 سنوات للانتقال إلى المعايير العالمية

خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم".
أحمد اللاهوني 12:36 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 12:36 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

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أعلن أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، أن قطاع البنية الأساسية التكنولوجية يحتاج نحو 5 سنوات للانتقال إلى المعايير العالمية.

كان مكي قد أكد أن القطاع لا يزال في حاجة لضخ مزيدًا من الاستثمارات لرفع كفاءته، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للعميل.

وأوضح مكي، خلال كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، الذي تنظمه شركة “المال جي تي إم”، أن مجموعته اتخذت عدة خطوات بالتعاون مع الحكومة والشركات المنافسة في السوق لتطوير القطاع حرصًا على تقديم خدمات أفضل للعميل.

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وأكد في تصريحات سابقة اليوم، أن حجر الزاوية لتطوير البنية الأساسية التكنولوجية هو توطين صناعة الألياف الضوئية، لافتًا إلى أن هناك شراكة مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع لإنتاج الألياف الضوئية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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