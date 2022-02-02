أحمد مكي رئيسا لمجلس الألياف الضوئية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلن مجلس الألياف الضوئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا Fiber Connect Council MENA انتخاب المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، بمنصب رئيس المجلس لمدة عامين قادمين،

وذلك بعد اختياره من جانب أعضاء الجمعية العمومية للمجلس التي عُقدت مؤخرا، ويضم مجلس الألياف الضوئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نخبة من القيادات الإقليمية والدولية في مجال البنية التحتية وكابلات الفايبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتواجد برفقة المهندس أحمد مكي، كل من: وأفق كولك من شركة Prysmian العالمية، والمهندس عبد الرحمن حميدان من شركة اتصالات الإماراتية، .وعوف البلوشي من الشركة العمانية للبرودباند، وجيفن فاولدز من شركة Sterlite الهندية، وحمزة القموش من شركة Corning العالمية، ومحمد الغزالي من شركة CommScope العالمية، والدكتور سليمان الحديثي من شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف الضوئية بالسعودية.

وسوف يعمل المهندس أحمد مكي برفقة أعضاء المجلس الجديد، على وضع المحاور الرئيسية التي تضمن تسريع اعتماد الألياف الضوئية من جانب المسؤولين عن مشروعات البنة التحتية بمختلف القطاعات، وتكريس الجهود من أجل توفير شبكات فائقة السرعة يتم بنائها اعتمادا على كابلات الفايبر من أجل توصيلها للمستهلكين والشركات.وتشعر مجموعة بنية بالفخر الشديد لاختيار قائدها المهندس أحمد مكي بهذا المنصب، فهو أول مصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتم انتخابه من قبل الجمعية العامة لمجلس الألياف الضوئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرف عظيم يعزز رؤية مجموعة بنية نحو تسريع التحول الرقمي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.