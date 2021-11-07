أحمد مكى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة: «بنية» تتبنى خطة توسعية لمواصلة النمو واستكشاف فرص استثمارية جديدة

تتبنى مجموعة «بنية» لحلول الاتصالات خلال العام المقبل، تنفيذ خطة توسعية لمواصلة النمو واستكشاف فرص استثمارية جديدة ترتكز على التوسع والتواجد فى أسواق جديدة خارج مصر، وعلى رأسها السعودية لتكون جزءا من التحول الرقمى طبقًا لرؤية المملكة 2030، علاوة على استكمال ملف التعاون الأفريقى الذى قطعت فيه شوطا نجاحا خلال المرحلة الماضية.

وكشف أحمد مكى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للمجموعة، عن توحيد السمة التجارية لشركات المجموعة، إذ سيتم الإعلان فى أول أيام معرض «كايرو آى سى تى» هذا العام عن تغيير العلامة التجارية لشركتين تابعتين هما «فايبر مصرللأنظمة» إلى «بنية للأنظمة»، و«فايبر مصر للحلول الهندسية» إلى «بنية للحلول الهندسية»، موضحا أن الغرض من ذلك تحقيق هدفين: أولهما تشكيل هوية جديدة ومتميزة للمجموعة فى أذهان العملاء، فضلا عن زيادة القيمة التسويقية للعلامة التجارية للمجموعة.

وأكد مكى أن للمجموعة خطة طموحة فى الفترة المقبلة مبنية على التوسع فى أنشطة شركتى «بنية للأنظمة» و«بنية للحلول الهندسية»، والدخول فى شراكات ناجحة لتنفيذ مشروعات داخل مصر وتمتد لأسواق أخرى مثيلة بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال إن «بنية للأنظمة» تتولى تنفيذ الجزء الأكبر من مشروع التحول الرقمى فى شركات قطاع الأعمال العام والذى يعد من أكبر المشاريع فى المنطقة ويشمل نحو 4 شركات هى قطاع الأعمال العام القابضة والشركات التابعة لها وهى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية، الشركة القابضة للسياحة، والشركة القابضة للتأمين.

2 مليار جنيه حجم مشروعات «بنية للأنظمة».. واستهداف التواجد بالسعودية ضمن رؤية المملكة 2030

وأضاف أن «بنية للأنظمة» قامت بالتعاقد مع العديد من العملاء لبناء أكبر مراكز البيانات فائقة النِّطَاق للبرمجيات السّحابية فى إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى مشروع مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة مع وزارة الاتصالات كمدينة ذكية، مقدرا حجم المشروعات التى تتولى الشركة تنفيذها بنحو 2 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة بنية للحلول الهندسية (Benya Engineering) تأسست فى الربع الأول من 2020، وهى شركة متخصصة فى المجال الهندسى والمشاريع الهندسية ومشروعات البنية التحتية للاتصالات، وتسعى أيضًا إلى تلبية احتياجات قطاع مراكز البيانات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا المجال.

وتابع قائلا: قررت مجموعة بنية من خلال شركة «بنية للحلول الهندسية» (Benya Engineering) كشركة متخصصة فى مجال الحلول والخدمات الكهروميكانيكية التعاون مع شركة «ألفا تيك»(Alfa Tech) العاملة فى تصميم وبناء مراكز البيانات العملاقة على مستوى العالم طبقاً لأحدث المعايير فى هذا المجال لتكون بذلك مجموعة بنية الشريك الرئيسى لشركة «ألفا تك» فى مصر والشرق الأوسط، منوها أن «ألفاتك» تنفرد ببناء 850 مركز بيانات ومركز بيانات لشركات مختلفة مثل أمازون وجوجل وأبل وغيرها.

وعلى صعيد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن عن تعاقد شركة بنية للحلول الهندسية (Benya Engineering) على توريد وتركيب 231 ألف عداد ذكى لخدمات المياه والكهرباء والغاز يخدم حوالى 75 ألف وحدة بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، فضلاً عن تنفيذ البنية التحتية التكنولوجية لمشروعات مختلفة فى العاصمة الجديدة والحى الحكومى بالتعاون مع شركات عالمية كبيرة تعمل فى مجالات تكنولوجية متنوعة، إضافة إلى التعاقد على بناء أكبر مراكز لبيانات البرمجيات السحابية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

تنفيذ برج تشاركى فى العاصمة الإدارية يستوعب 5 مشغلين بخبرات مصرية

فى سياق متصل، لفت إلى أن مجموعة بنية حققت من خلال شركة «بنية للحلول الهندسية» (Benya Engineering)، إنجازًا عظيمًا، على حد تعبيره، من خلال إنشاء وتركيب واحد من أوائل الأبراج التشاركية فى العاصمة الإدارية الجديدة بارتفاع 45 مترا خلال شهر ونصف الشهر، وفقا للمعايير العالمية ويعد نموذج للأبراج التشاركية صاحب الطابع الجمالى المميز الحديث وقادر على حمل أجهزة ومعدات وتقنيات تتسع لنحو 5 مشغلين لخدمات المحمول الأمر الذى لم يكن متاحا من قبل.

وأكد أنه تم اختبار البرج بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات وإدارة الإشارة للقوات المسلحة، معتبرا أنه من خلال هذا المشروع تمكنت مجموعة «بنية» أن تثبت أن هناك شركات مصرية قادرة، من خلال دعم الدولة، أن تقوم ببناء برج تشاركى يطابق المعايير العالمية الحديثة.

وأوضح أن مجموعة بنية تحالفت أيضا مع شركات عالمية وهى «سيمنز» و«سيسكو» و«دل تكنولوجيز» وشركات أخرى لتأسيس نظام متكامل لبناء وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مدينة المعرفة داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، منوها عن قيام المجموعة بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة فى مجال التحول الرقمى، منها اتفاقية منظومة التطبيقات الذكية للمرحلة الأولى لمدينة المعرفة لإرساء التطبيقات التى تساعد على متابعة الأعمال اليومية الخاصة بتشغيل أنظمة المبانى المختلفة، مثل إدارة المياه والكهرباء والبيئة والمخلفات والمراقبة والنقل والتحكم فى الإضاءة وغيرها مما يسهم فى ترشيد النفقات والاستخدام بطريقة فعالة.

وذكر أن مجموعة بنية تشارك أيضا فى مناقصات الـ ITS لأنظمة إدارة النقل والمرور الذكى إذ تتمتع مشروعات العاصمة بأولوية كبيرة لدى الدولة خصوصا مع التوجهات الحالية الخاصة بانتقال الحكومة إلى العاصمة بدايةً من ديسمبر2021.

على صعيد آخر، كشف أن الدروة الـ 25 من معرض كايرو آى سى تى ستشهد إعلان مجموعة بنية عن إطلاق كيانين جديدين أو شركتين لمجموعة «بنية» وهما: «بنية للخدمات السحابية» (Benya Cloud) وهى مركز رقمى متعدد التخصصات السحابية يوفر تقنيات تكنولوجيا آمنة وذكية مخصصة لإنجاز احتياجات العمل بهدف خدمة وتعزيز خطة التحول الرقمى، إضافة إلى «بنية للاستثمار وريادة الأعمال» (Benya Ventures) والتى تعد الذراع الاستثمارى لمجموعة «بنية» لتقوم بدور فعّال فى مجال الاستثمار المباشر فى الشركات الناشئة وتقديم التمويل للمشروعات والشركات الواعدة فى قارة إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار.

وأكد أن «بنية للاستثمار وريادة الأعمال» (Benya Ventures) تهدف إلى ضخ استثمارات ودعم رواد الأعمال فى التخصصات التى تتعلق بالتكنولوجيا وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، وسيتم الإعلان عن الشريك الرئيسى والاستراتيجى لإدارة تلك المنظومة.

على صعيد آخر، قال إن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين «بنية» والمملكة العربية السعودية فى مشروعات التحول الرقمى بعد تلقيه دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة النسخة الخامسة من مبادرة «مستقبل الاستثمار» والتى استضافتها السعودية قبل نهاية أكتوبر الماضى.

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعتبر من أكبر المؤتمرات للاستثمار على مستوى العالم، حيث يُدعى لهذا الحفل قيادات الشركات الكبرى على مستوى العالم، وفى نسخته الخامسة (هذا العام) حضر المؤتمر حوالى 1000 شخص من قيادات الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الكبرى حول العالمى.

وعن خطط المجموعة لمواكبة المنافسة مع الشركات العربية العاملة فى مجال حلول البنية التحتية التكنولوجية، أوضح مكى أنه فى ظل التنافس الكبير بين الشركات العربية الإقليمية المتخصصة فى مجال البنية التحتية التكنولوجية، تعمل مجموعة «بنية» على خلق فرص للتكامل والتعاون مع الشركات المنافسة فى هذا المجال، معتبرا أن خلق تلك الفرص سيساعد على التحرك السريع لإنشاء مشروعات ناجحة فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، كشف عن اعتزام المجموعة افتتاح مصنع بنية للكابلات والألياف الضوئية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج كابلات الألياف الضوئية فى يونيو المقبل، حيث بدأت «بنية» استلام خطوط الإنتاج، وفى الوقت الحالى يتم الانتهاء من تجهيزات الأرض والمبانى.

يذكر أن مجموعة «بنية» قامت منذ فترة بتدشين مجلس استشارى عالمى GAB، فى إطار رؤية الشركة المستقبلية والتى ترتكز على الاستعانة بأفضل الكفاءات فى مختلف قطاعات الأعمال، على أن يقوم المجلس الاستشارى بتقديم المشورة لقيادة الشركة وتبادل الآراء مع الخبراء الدوليين، ويضم فى عضويته كل من لاسينا كونى المدير العام لمنظمة «Smart Africa»، وفينشنزو نيسى، الرئيس الإقليمى السابق لشركة ألكاتيل لوسينت، وهشام مكاوى، الرئيس الإقليمى السابق لشركة بريتش بتروليم British Petroleum فى منطقة شمال إفريقيا.